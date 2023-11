Rosyjski polityk ukradł dziecko z okupowanej Ukrainy. Dziewczynce zmieniono imię, miejsce urodzenia i obywatelstwo

Według cytowanych przez portal prawników przypadek ten może być rozpatrywany jako zbrodnia wojenna. Adopcja deportowanych ukraińskich dzieci to przestępstwo z punktu widzenia międzynarodowego prawa. – Te dzieci mają częstokroć krewnych lub opiekunów w Ukrainie, według prawa strony konfliktu są zobowiązane do znalezienia krewnych, z którymi kontakt został utracony, i przekazania dzieci pod ich opiekę – mówi cytowana przez Ważne Historie prawniczka Maria Czaszcziłowa. Autorzy materiału obliczają, że w Rosji przebywa prawie 2500 osieroconych dzieci z Ukrainy. Jeżeli dzieciom tym – podobnie jak wywiezionej z okupowanego Chersonia Margarycie – zmieniono nazwisko, ich znalezienie będzie bardzo trudne.

Nawet 20 tysięcy dzieci

Władze Kijowie szacują, że łącznie Rosja deportowała z okupowanych terytoriów Ukrainy nawet 20 tysięcy dzieci, które teraz wychowuje w duchu nienawiści do Ukrainy i miłości do Rosji i Putina. Redakcja Ważnych Historii skierowała zapytanie do rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej (ściganej listem gończym przez MTS) oraz Siergieja Mironowa. Na razie nie otrzymała odpowiedzi. Opiekunowie prawni Margaryty z Ukrainy wysłali do Lwowej-Biełowej wniosek o przywiezienie dziecka z powrotem do Chersonia (miasto zostało wyzwolone przez armię ukraińską dwa miesiące po tym, jak dziecko zostało wywiezione do Rosji).