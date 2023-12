Dlaczego Putin ukrył „więźnia numer jeden” w łagrze za kołem polarnym

Do tego dodać jeszcze należy powtarzane w wielu relacjach więźniów wskazania, że w obozie brakuje opieki medycznej: „Na wszystko dają tabletkę przeciwbólową i tyle”. Charp położony jest na końcu świata, dojazd jest trudny (jak pisze BBC, „trzy godziny samolotem z Moskwy do Salechardu, następnie prom przez Ob (latem) lub przeprawa po zamarzniętej rzece (zimą), dalej 50 km samochodem. Albo dwie doby pociągiem”). Idealne warunki do odizolowania opozycjonisty, patrzącego na ręce władzy. Możliwe, że Nawalny zostanie osadzony w pojedynczej celi, aby pozbawić go kontaktu ze współwięźniami, możliwości rozmowy. To też tortura.

Naczelnikiem IK-3 jest pułkownik Wadim Kalina. „Od tego, jakie instrukcje z góry otrzymał Kalina i jak zamierza je realizować, zależy dalsze życie Aleksieja Nawalnego” – pisze „Nowa Gazeta. Europa”. Publicysta Andriej Malgin podsumowuje: „Jest jasne jak słońce na niebie, że Putin nie wypuści Nawalnego, póki żyje. Nienawiść Putina do Nawalnego jest być może nawet silniejsza niż nienawiść Putina do Ukrainy”.

Nawalny został przewieziony na Daleką Północ, z dala od sceny politycznej, na której ma prawo przebywać tylko jeden aktor – Władimir Putin. Na czas kampanii przed „wyborami Putina”, które wyznaczono na marzec 2024 r., „więzień numer jeden” ma zostać odizolowany, pozbawiony kontaktu ze światem oraz możliwości obserwowania i komentowania wydarzeń.