Zmarł Peter Higgs: człowiek, który zmienił nasze postrzeganie fizyki

Pole Higgsa stało się zwornikiem całego Modelu Standardowego, czyli zestawu teorii opisujących to, jak ludzkość rozumie świat cząstek elementarnych i sił, które kształtują wszechświat. Bez niego nie istniałby wszechświat taki, jakim go znamy. To masa pozwala cząstkom zbijać się w materię, to ona napędza funkcjonowanie gwiazd. Pole Higgsa leży u podstaw całej naszej rzeczywistości.

Sam nie był początkowo zachwycony tym, że to jego nazwisko przypięto do nowego zjawiska. Niemal jednocześnie (a nawet siedem tygodni wcześniej) pracę zawierającą niemal identyczne wnioski opublikowali François Englert i Robert Brout z Universite Libre de Bruxelles. Englert w 2013 r. otrzymał Nobla wraz z Higgsem. Brout zmarł dwa lata wcześniej.

Wykazać matematycznie istnienie nowej cząstki to jedno. Udowodnić eksperymentalnie, że ona faktycznie istnieje, to coś zupełnie innego. Poszukiwania bozonu Higgsa zajęły dziesięciolecia i wymagały wykorzystania największej maszyny, jaką kiedykolwiek stworzyła ludzkość.

Pierwsze eksperymenty mające udowodnić istnienie bozonu Higgsa ruszyły jeszcze w 1988 r. Prowadzono je w CERN – największym na świecie laboratorium fizyki cząstek położonym pod Genewą. Zderzacz Elektronów i Pozytronów (LEP) przez 12 lat próbował wykryć nieuchwytną cząstkę. Mimo że niektórzy naukowcy dopatrywali się w wynikach jej śladów, ostatecznie maszynę wyłączono w 2000 r. bez ogłaszania sukcesu.