Zakupy covidowe: miliony pompowane do prywatnych kieszeni

Nie ma co rozgrzeszać rządzących choć tak, to był ciężki czas. Tak, w wielu krajach decydenci popełniali błędy – często zresztą podobne do tych, jakie popełnił polski rząd. Ale to, co wyróżniało Polskę w tamtym czasie, to towarzysząca nam – w marcu, kwietniu, maju 2020 roku – totalna, nieznośna wręcz propaganda sukcesu. Wielkie operacje zakupowe, powitania, z udziałem dostojników, na lotnisku, w świetle jupiterów, samolotów przywożących bezwartościowy szmelc, egzaltowane wystąpienia publiczne z motywem przewodnim – o tym, jak rząd dba o bezpieczeństwo Polaków i jak bezpieczni pozostają Polacy pod rządami Zjednoczonej Prawicy. PR do potęgi entej, który oczywiście jest wpisany w politykę, ale na naszym, polskim, pandemicznym podwórku politykę – rozumianą jako podejmowanie decyzji ważnych dla ogółu – po prostu zastąpił.

Raport NIK pokazuje tylko część ceny, jaką za to zapłaciliśmy jako społeczeństwo. Zmarnowane miliony złotych publicznych środków, przepompowane do prywatnych kieszeni. Ale faktyczny rachunek za tę tępą propagandę i podporządkowanie walki z covidem partyjnym interesom jest dużo wyższy, wyrażany w wyższej niż w wielu innych krajach wysokorozwiniętych liczbie ofiar śmiertelnych pandemii.

Polska, wbrew przekazowi propagandowemu lat 2020-2021, z pandemią sobie nie radziła. Czy mogłaby sobie poradzić lepiej, gdyby decyzje zapadały dla dobra wspólnego, pro publico bono, a nie dla dobra trzymających się cienia grup interesu lub będącej w świetle jupiterów partii rządzącej?