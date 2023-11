Los CPK. Zastanówmy się spokojnie

Budowa niezależnego lotniska zdolnego przejąć rolę Okęcia i panujący na nim ruch jest niezbędna. Nie da się jednak oceniać rentowności tak dużej inwestycji w oparciu o wyniki regionalnych portów, czym spółka CPK zdaje się udowadniać swoje racje. Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej zaczęto głośno mówić o idei budowy portów lotniczych w każdym województwie. Nasiliło się to w momencie dołączenia do strefy Schengen. Wierzono, że wywoła to napływ turystów. Posiadanie własnego lotniska było też po prostu nobilitacją dla regionu. Wiele z tamtych pomysłów upadło i wydaje się, że słusznie, patrząc na obecne kłopoty portu w Radomiu. Ostatecznie pasażerowie wybierają te lotniska, z których lata się tanio; duży wpływ na ich opłacalność mają linie lotnicze i generowana przez nie oferta.

Chaos inwestycyjny

Polska ma zdecydowanie problem z wieloletnim i skoordynowanym planowaniem inwestycji. Budujemy tak, jak płyną do nas pieniądze z UE. Procesy decyzyjne są zbyt często naznaczone impulsywnością. Przykładem jest choćby przystanek kolejowy Łódź-Retkinia oddany do użytki zaledwie dwa lata temu. Kosztująca ponad 50 mln zł stacja według zapowiedzi ma zostać częściowo zburzona, a na jej trasie przebiegać będzie szybka kolej CPK. W skali kraju podobnych przykładów braku gospodarności jest więcej. Pokazuje to, że już na etapie projektowania panuje przesadne skupienie albo na centralizacji, albo na regionalizacji, a w efekcie wybudowane trasy trudno ze sobą skomunikować. Nie jesteśmy rozległą republiką federalną, bym móc sobie pozwolić na tak autonomiczne planowanie inwestycji.