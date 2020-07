Wyścig z wirusem w tle

Lennea z Ohio dołącza do prywatnej grupy na Facebooku „Byli wyborcy Trumpa” i wysyła swój pierwszy post. Pisze, że odeszła z Kościoła ewangelicznego, który wspiera prezydencką reelekcję. Władze wspólnoty wmawiały wiernym, że Donald Trump jest „wzorowym chrześcijaninem”, a ci, którzy nie chcą na niego głosować, nie zasługują na to miano. Lennea ma dość tej hipokryzji i robi sobie duchowo-polityczny detoks. Członków facebookowej grupy prosi o propozycje książek, które pomogą jej odciąć się od prezydenckiego kultu.

Pod jej postem pojawiają się dziesiątki komentarzy. Internauci gratulują jej odwagi i podsyłają lekturowe inspiracje. Wśród propozycji pojawia się wydana niedawno książka Johna Boltona „The Room Where It Happened” („Pokój, w którym się to zdarzyło”). Były doradca Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego opisuje m.in., jak prezydent USA układał się z prezydentem Chin dla...