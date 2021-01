Wybory w stepie

Do prezydenckiego pałacu Sadyr Dżaparow, bo tak nazywa się wybraniec Kirgizów, trafił niemal prosto z więziennej celi, prawie jak przed ćwierć wiekiem Nelson Mandela. Ale to jedyne, co łączy Kirgiza z południowoafrykańskim patriarchą i sumieniem całej Afryki, najsłynniejszym więźniem politycznym ubiegłego stulecia.

Zaczęło się od złota

Dżaparow też siedział w więzieniu za politykę, ale nie za walkę o niepodległość. Jesienią 2013 r. został skazany na 11 i pół roku pozbawienia wolności za sabotaż i kidnaping. Poszło o zamieszki, w jakie przerodziła się demonstracja jego zwolenników, którzy w jego rodzinnych stronach, prowincji Issyk-Kul, imienniczce leżącego na jej terenie jeziora, domagali się od rządu, żeby odebrał tamtejszą kopalnię złota kanadyjskiej firmie, której ją wcześniej sprzedał. Dżaparow, prowincjonalny polityk, na tym właśnie wybił się na wielkiej scenie...