Wspinacz, który słuchał

Nigdy nie zdobył ośmiotysięcznika, a co za tym idzie, nie stał się gwiazdą himalaizmu. Zasługi zmarłego przed ponad rokiem Bogdana Jankowskiego (1938–2019) dla polskiego środowiska wspinaczkowego są jednak nieocenione. Odpowiadał za łączność radiową podczas siedmiu wypraw w Himalaje i Karakorum. Z ramienia Polskiego Związku Alpinizmu przygotowywał też sprzęt dla wielu innych ekspedycji. Zainspirował do wspinaczki Wandę Rutkiewicz, a Krzysztofa Wielickiego wprowadził do Klubu Wysokogórskiego. Począwszy od pionierskiej wyprawy na ­Kunyang Chhish (1971) rejestrował na taśmie wszystkie łączenia pomiędzy członkami ekspedycji.

– Bogdan pełnił tu bardzo ważną rolę na skalę europejską – twierdzi Krzysztof Wielicki, zdobywca Korony Himalajów i Karakorum. – Na wyprawach zagranicznych nie widziałem, by przykładano taką wagę do nagrywania rozmów. A Bogdan wiedział, że to ma wartość...