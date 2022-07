Wokulski na poczytaniu: na czym polegał absurd tego zadania na maturze

Na tegorocznej maturze z języka polskiego pojawił się fragment mojej książki pt. „Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata”. Mówiąc precyzyjnie, osoby przygotowujące zadania maturalne wykorzystały część wstępu do wspomnianej publikacji. Abiturientki i abiturienci musieli odpowiedzieć na kilka pytań związanych z moim tekstem, w tym na kwestię, która bardzo mi się spodobała, a mianowicie, czy Wokulski – bohater „Lalki” Bolesława Prusa – żył na poczytaniu.

Co to jednak znaczy, że ktoś żył czy żyje na poczytaniu? Wymyśliłem to ostatnie słówko, by zwrócić uwagę na pozytywny wpływ literatury i lektury na naszą egzystencję. Poczytanie skojarzyło mi się z poczekaniem. Żyjąc na poczekaniu, jesteśmy w nieustannym pędzie, który uniemożliwia nam percepcję siebie, innych oraz świata. Dla odmiany, gdy sięgamy po książkę i za sprawą lektury zaczynamy żyć na poczytaniu,...