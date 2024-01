Wojna i aborcja. Dlaczego akurat teraz w Rosji ogranicza się dostęp do przerywania ciąży?

Po drugie dążenie do zmniejszenia liczby aborcji koresponduje z toczoną przez Kreml batalią z Zachodem. Rosyjska propaganda przekonuje, że państwa NATO chcą całkowitego zniszczenia Rosji wraz z jej narodami, stąd konieczność zwalczania wszystkiego, co kojarzone jest z zachodnią „zgnilizną”. Ograniczenie dostępu do aborcji i skupiona wokół tego dyskusja stanowi kolejny element z całej serii kroków, które obliczone są na mobilizację społeczeństwa.

Homoseksualiści jak terroryści

Mobilizacja ta dotyczy zresztą nie tylko kwestii aborcji.

Trwająca od ponad dekady walka w obronie – jak chce to widzieć Władimir Putin – tradycyjnych wartości doprowadziła do wyrzucenia poza społeczny i prawny nawias tych, którzy nie wpisują się w binarny podział płciowy. Od 2022 r. rosyjskie władze karzą grzywną za rozprzestrzenianie informacji o „nietradycyjnych relacjach seksualnych”, w ramach czego zrównuje się pedofilię z homoseksualizmem bądź transpłciowością.

W 2023 r. rosyjski Sąd Najwyższy uznał „międzynarodowy ruch LGBT+” za organizację ekstremistyczną, na równi z chociażby ugrupowaniami islamskich terrorystów. Zakazano także operacji korekty płci, pozbawiając wielu transpłciowych Rosjan i Rosjanek części ich praw, zabraniając m.in. formalnego wystąpienia o zmianę identyfikacji płciowej w dokumentach.

Oprócz aspektu wewnętrznego wszystkie te decyzje mają także wymiar zagraniczny: troszcząc się w ich mniemaniu o tradycyjne wartości, rosyjskie władze przedstawiają się jako ostaniec konserwatyzmu i „normalności” w Europie. Jest to część kremlowskiego soft power, który okazuje się atrakcyjny dla niektórych ruchów prawicowych poza granicami Rosji.

Dyktator feruje wyroki

Myli się jednak ten, kto chciałby postrzegać rosyjskiego dyktatora jako zbawcę światowego ruchu pro-life, szczerze zdeterminowanego, by zaostrzyć prawo aborcyjne.

Dyskusję o aborcji Kreml rozgrywa pragmatycznie, oddalając potencjalne niezadowolenie społeczne, gdyby zdecydowano się na zaostrzenie prawa ogólnokrajowo. W chwili gdy propozycja o ograniczeniu dostępu do aborcji w prywatnych klinikach trafiła pod obrady parlamentu – czyli na poziom federalny – Kreml postanowił ukrócić dyskusję.

Sygnał do tego dał sam Putin. Kwestię aborcji poruszono w trakcie niedawnej „Bezpośredniej Linii” – medialnej ustawki, podczas której dyktator na oczach telewidzów odpowiada na pytania rodaków. Putin odniósł się do tematu w jednoznaczny sposób: pozycja Cerkwi jest „zrozumiała”, ale zakazu aborcji nie ma, a prawa kobiet powinny być przestrzegane. Przypomniał przy tym antyalkoholową kampanię z czasów pierestrojki: w jego interpretacji tamta próba ustawowego ograniczenia spożycia była przeciwskuteczna, bo doprowadziła do sytuacji, w której mieszkańcy Związku Sowieckiego truli się chałupniczo produkowanymi trunkami.

Zdaniem rozmówczyń „Tygodnika” poruszenie tego tematu podczas „Bezpośredniej Linii” było wyreżyserowaną próbą wyciszenia nastrojów. Odwołanie się przez Putina do kwestii praw kobiet jest też istotne z perspektywy pseudowyborów prezydenckich, zaplanowanych na marzec. Na tle wypowiedzi duchownych i polityków niższego szczebla Putin odgrywa ulubioną rolę: mądrego sędziego, który feruje salomonowe wyroki.

Nagroda dla Cerkwi?

Jednak mimo wypowiedzi Putina decyzje regionalnych władz i coraz większa obecność antyaborcyjnego przekazu wśród elit władzy wytyczają trend.

Sasza Talawer przypomina, że w sprawie aborcji to Cerkiew i konserwatywne organizacje są aktywne, naciskając na Kreml, który pozostaje wobec tej kwestii w dużej mierze reaktywny. W rozmowie z „Tygodnikiem” Talawer przywołuje krążącą wśród rosyjskich dziennikarzy teorię, jakoby doszło do kompromisu na linii duchowni – Kreml: wspierająca wojenny wysiłek Cerkiew miała zostać „nagrodzona” właśnie tym, że częściowo utrudniono dostęp do aborcji. Kreml miał uczynić tak w nadziei, że oczekiwania patriarchy Cyryla zostaną na jakiś czas zaspokojone.

– Całkowity zakaz nie wpisuje się jednak w putinowską narrację, która podkreśla szkodliwość tego rodzaju obostrzeń – niuansuje Talawer tę teorię. – Problem w tym, że organizacje promujące antyaborcyjny przekaz nie znikną. Będą dalej dotowane przez państwo, promując swój pogląd.

Konkurencyjnym narracjom natomiast – prezentowanym choćby przez rosyjskie feministki – trudno się przebić. Kreml nie znosi jakiejkolwiek działalności, której nie byłby w stanie kontrolować. Ponadto idee feminizmu władza traktuje w najlepszym wypadku podejrzliwie. Przykładem może być decyzja administracji Kaliningradu, która w grudniu 2023 r. unieważniła wydaną wcześniej zgodę na demonstrację przeciw zakazowi aborcji (powołała się na zagrożenie epidemiologiczne, choć podobne pikiety odbyły się w innych miastach).

Z perspektywy frontowej

Sytuację pogarsza wojna. W obliczu konfrontacji z Ukrainą i Zachodem – która w optyce kremlowskiej propagandy stanowi dla Rosji konflikt o charakterze egzystencjalnym – również kobiety muszą odgrywać konkretne role: dobrych matek i żon żołnierzy.

Rzutując na całość społecznego życia, wojna nadaje ważność jedynie tym działaniom, które przynoszą korzyść z perspektywy frontowej. Przy takim postawieniu sprawy narracja emancypacyjna jest spychana na margines. To zły prognostyk, gdy idzie w ogóle o prawa kobiet.