Czy za śmierć kobiet odpowiadają wyłącznie ci, którzy podjęli złe decyzje terapeutyczne?

To jest jedno wielkie oszustwo z waszej strony” – słyszą dziennikarze 14 czerwca od przydybanego w korytarzu sejmowym prezesa PiS. Jarosław Kaczyński nazywa tak łączenie śmierci 33-letniej Doroty z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z jesieni 2020 r. „Ani we wniosku, ani w orzeczeniu dotyczącym aborcji nie było ani słowa o sprawie zagrożenia życia i zdrowia kobiet. Takiej sprawy nie ma, ona jest wymyślona przez propagandę, to jest część tej urojonej rzeczywistości” – mówi Kaczyński.

Dzień później w Sejmie trwa debata nad informacją rządu o dostępności aborcji w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia kobiet. Przedstawiciele PiS jak mantrę powtarzają: „to nie kwestie ideo­logiczne, to nie wyrok TK, tylko błąd medyczny”. Zawinił czynnik ludzki, nie rząd. Nie posłowie, którzy zwrócili się do Trybunału, obalając trwający blisko trzy dekady tzw. kompromis...