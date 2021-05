Wąż w ogrodzie dzieci-kwiatów

Charles Sobhraj z pewnością uważał się za najsprytniejszego przestępcę swoich czasów. Choć sprytu w unikaniu wymiaru sprawiedliwości nie można mu odmówić, to jeszcze większa była jego arogancja i patologiczne pragnienie uwagi. To one ostatecznie zaprowadziły Sobhraja do więzienia, gdzie spędzi najpewniej resztę życia.

Na początku wieku wydawało się, że Sobhraj faktycznie ograł wszystkich. By uniknąć ekstradycji do Tajlandii, gdzie poszukiwano go za wielokrotne morderstwa, dał się zamknąć w więzieniu w Indiach za mniej poważne przestępstwa. W delhijskim więzieniu Tihar, opłacając strażników, żył w luksusie. Gdy wyszedł na wolność, zarzuty w Tajlandii się przedawniły. Sobhraj osiadł pod Paryżem, przez chwilę cieszył się sławą, pobierał bajeczne honoraria za wywiady prasowe i telewizyjne.

W 2003 r. popełnił jednak błąd. Wrócił do Nepalu, jedynego kraju, gdzie ciągle...