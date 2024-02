Walentynki i Środa Popielcowa mają ze sobą dużo wspólnego

Miłość jest ekstatyczna. Nie mamy co do tego wątpliwości w chwilach namiętnego zjednoczenia ciał, gdy skóra przy skórze i łączą się oddechy. Ale miłość jest ekstatyczna także wtedy, gdy jest trudno, boli głowa lub dusza i człowiek ma ochotę zwinąć się w kłębek jak embrion. A jeśli się tulić, to raczej jak dziecko, by zasnąć w spokoju, bez pobudzenia zmysłów. Tak, właśnie wtedy miłość bez ekstazy jeszcze bardziej nie jest możliwa. Choć bowiem rodzajów ekstazy może być wiele, najważniejsze jest to, co wszystkie je łączy: ek-stasis, wyjście z siebie i poza sobą pozostanie.

Sztuka ekstazy nie jest łatwa. Niektórzy, być może, mieliby nawet ochotę powiedzieć, że jest niemożliwa. Jesteśmy, gdzie jesteśmy, zamknięci w przestrzeni otoczonej skórą; dusza, okazało się z naukowych badań, przykuta jest do mózgu. Wszelkie opowieści o tym, że ucieka i wędruje – to bajki z czasów, gdy ludzkość o sobie wiedziała znacznie mniej niż teraz.

Iluzja oddzielności

Ale to wcale nie skóra nas więzi, nie granice ciała. Tak naprawdę w sobie trzyma nas i nigdzie puścić nie chce własny nasz umysł (i wcale nie dlatego, że oplatają go, gęstą siecią, neurony). Umysł więzi nas, rozsnuwając inną sieć – iluzji. To bowiem jego pomysł, że skóra jest granicą, że oddziela przestrzeń, którą jakoby zajmuję „ja”, od otoczenia. Zafascynowany łatwością poruszania tym, a nie innym kawałkiem materii, umysł już od dziecka zaczyna budować model świata, w którym istnieje jakaś część, którą posiada na własność, którą może nazwać „moim ciałem”, o której może powiedzieć: „to ja”. Owszem, takie rozróżnienie nie jest całkiem bezpodstawne, ale przecież to nieprawda, że skóra bardziej oddziela nas od świata, aniżeli z nim łączy. To przecież wielka powierzchnia wymiany ciepła i bodźców – czujemy nią temperaturę, wilgotność, twardość i gładkość świata. Pachniemy nią i wysyłamy w przestrzeń inne sygnały.