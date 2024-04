W ewakuowanym dwa lata temu do Polski ukraińskim domu dziecka dochodziło do przemocy. Śledztwo „Tygodnika”

Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy wprowadziła instytucję opiekuna tymczasowego – to on lub ona, w przypadku gdy ukraińskie dziecko trafiło do Polski bez rodziców, decyduje o jego losie. W praktyce, w przypadku ukraińskich placówek tym opiekunem zostają ich kierownicy. Nasza specustawa mówi, że nadzorem nad opiekunem tymczasowym i zapewnieniem warunków dzieciom dzielą się między sobą ośrodki pomocy społecznej i PCPR-y. Jednak nadzór ten to często iluzja. – W praktyce urzędnicy słuchają strony ukraińskiej. Tamtejsza kadra może zrobić wszystko, często jest jak państwo w państwie – słyszę od pracownicy międzynarodowej organizacji.

Ukraina w ostatnich miesiącach zgodziła się na ustępstwa – relokacje części dzieci z dużych skupisk (np. ze wspomnianej Rawy do domków w Łodzi). Ale zasada się nie zmieniła: nasi sąsiedzi chcą mieć swoje dzieci pod ścisłą kontrolą.

Wszyscy was porzucą

Tatiana: – W Polsce nękanie między dziećmi się nasiliło. Pojawiła się przemoc ze strony wychowawczyń. Dyrektorka jak się zdenerwowała, wywracała na dziecko stół. Szturchała, biła po głowie. Obrażała: „kończenyj”, czyli „niezdolny do niczego”, „szlucha”, czyli dziwka.

Z Tatianą rozmawiamy przez kwadrans: Marta Rutkiewicz nie chce dłużej obciążać dziewczyny. Inne fakty poznam z jej listu, który został włączony do postępowania prokuratorskiego („ze względu na opiekuna prawnego chciałam odebrać sobie życie”).

Rutkiewicz oraz dzieci to niejedyni świadkowie przemocy. Udało mi się porozmawiać z Marharytą Yechkalo, młodą Ukrainką, studentką w Kielcach, która w czasie wakacji 2023 r. została, jako animatorka, zatrudniona przez Bocianie Gniazdo. – Od początku słyszałam wyzwiska do dzieci: „idioci”, „downy”, „narkomani” – opowiada. – Potem widziałam akty przemocy, np. ciągnięcie za ucho.

Marharyta opowiada o wieczornych zbiórkach, w czasie których dyrektorka miała publicznie upokarzać dzieci: – Wmawiała im, że wszyscy je porzucą, tylko nie ona. Pewnego dnia jedno z dzieci poskarżyło się dyrektorce, że 9-letni chłopiec opowiedział w szkole o jej przemocy, tzn. kopaniu dziecka. Olha natychmiast zrobiła zbiórkę: „Czy ja kiedykolwiek kogoś uderzyłam?”. Na to dwie osoby odważyły się powiedzieć, że ciągnęła za ucho. Olha na to: „Za ucho to dla was mało!”, a potem było najgorsze. Powiedziała do chłopca, który zgłosił przemoc: „A ty pamiętasz, jak ci matka kazała wylizywać pochwę?”. I spytała ponownie: „Czy ja kogoś uderzyłam?”. Zapadła cisza. Ja też nie wiedziałam: czy ratować je, czy siebie? Nagle ktoś zaczyna się śmiać, na co Olha: „W waszych domach było to samo!”.

Dwa światy

– Bardzo proszę, by pan to napisał – mówi Marharyta. – To nie jest tak, że Ukraina równa się przemoc. Sama skończyłam wspaniałą szkołę ze świetnymi nauczycielami. To, co odróżnia Ukrainę od Polski, to procedury i monitoring. Tam, gdzie nie ma kontroli, są patologie.

Ale polscy eksperci od pieczy uważają, że ukraińska strona zwykle inaczej rozumie przemoc: lekkie uderzenie czy psychiczne znęcanie nie jest dla wielu patologią. I problem największy: wielu hołduje zasadzie „nasze dzieci, nasza sprawa”.

Działaczka na rzecz praw dzieci przytacza zdarzenie: – Polska pracownica zastała ukraińską opiekunkę, jak ta biła dziecko. Interwencja skończyła się najpierw zaangażowaniem w sprawę konsula, potem wyjaśnieniem strony ukraińskiej, że Polacy mają się odpier…ć, a na koniec, uwaga, wpisaniem do „Polityki ochrony dziecka” zasady, że polski personel może interweniować, ale… za zgodą ukraińskiego.

Od pracownicy międzynarodowej organizacji słyszę o podobnym przypadku dotyczącym dwudziestki dzieci, wśród których były sprawiające trudności nastolatki i młodzież z niepełnosprawnościami. – Gdy polska strona, widząc problemy, chciała pomóc, domagając się albo liczniejszej kadry, albo przeniesienia części dzieci np. do polskich rodzin, grupę relokowano do Ukrainy – opowiada działaczka.

Wróciła i wpadła w furię

Grudzień 2023, dyrektorka Olha jest akurat w Zaporożu. Kilka dziewcząt z grupy runowskiej przychodzi do psycholożki W. Chcą porozmawiać.

– Jedna powiedziała: „Jak mi pani nie pomoże, popełnię samobójstwo” – opowiada W., która nie chce podawać swoich danych. – Powiedziała, że jest taki nacisk ze strony Olhi, tak ją obraża, że nie wytrzyma. Powiedziałam, że może lepiej, jak napisze to w liście. Dziewczyna dodała, że są inne koleżanki, które czują się tak samo, i nazajutrz przyszły z czterema listami.

Treść każdego z nich jest z grubsza podobna. S. pisze nie tylko o rzucaniu meblami, ale też o jednym z zebrań, po którym chciała się zabić. R.: „Zaczęłam przyjaźnić się z dziewczyną, której Pani Dyrektor nie lubiła (…) Pani Dyrektor zaczęła wymyślać różne sytuacje, mówiąc, że jesteśmy zaangażowane w prostytucję, zabroniła dzieciom w ośrodku komunikowania się z nami, grożąc im karą. Przychodziła do nas do pokoju i przeklinała nas. Z tego powodu moja psychika była nie do zniesienia i chciałam popełnić samobójstwo”.