Jacek Taran: W centrum miasta zamarzła 14-letnia Natalia, przez kilka godzin nikt nie zareagował. Co zawiodło?

Małgorzata Michel: Jako badaczka mogę się opierać tylko na faktach, a tych mamy bardzo mało. Wiemy, że nie była pozostawiona sama sobie, bo ojciec szybko rozpoczął poszukiwania, ale niestety spotkał się z opieszałością policji. I to jest fakt, który bardzo źle świadczy o tej formacji. Znów doszło do sytuacji, w której zawalił dorosły, a zginęło dziecko.

W sensie społecznym warto zwrócić uwagę na pewien znany psychologom mechanizm – udzielenie pomocy jest trudniejsze w tłumie, dochodzi do rozproszenia odpowiedzialności. Rozumiem to jako naukowczyni, ale nie chcę tej reakcji społecznej przyjąć jako człowiek. To jest też pytanie o to, jacy jesteśmy jako społeczeństwo.

Jacy jesteśmy?

Chętnie bierzemy udział w dużych akcjach jak WOŚP czy Szlachetna Paczka, mamy wypracowane modele edukacyjne związane z pierwszą pomocą, w teorii wiemy, jak reagować. Niestety z jakichś powodów te mechanizmy nie działają. Boimy się zareagować, boimy się odpowiedzialności.

Co możemy zrobić, żeby to zmienić?

Przede wszystkim musimy obedrzeć tę śmierć z romantyzmu, to nie była żadna dziewczynka z zapałkami z Andersena, jak się o niej pisze. Mamy XXI wiek, a to było prawdziwe dziecko. Dobrym przykładem są kraje skandynawskie. Tam takie sytuacje się nie zdarzają. Wypracowano to kampaniami społecznymi, edukacją, w tym również edukacją prawną społeczeństwa.