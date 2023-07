Co zmieni „ustawa Kamilka”

PRZEMYSŁAW WILCZYŃSKI: Dwa miesiące temu zmarł w Częstochowie katowany przez ojczyma ośmioletni Kamil. Jego szpitalną walkę o życie, inaczej niż poprzednie podobne tragedie, Polska śledziła tygodniami, a Sejm przyjął kilka dni temu specjalną ustawę. Przełom?

JOANNA GORCZOWSKA: To się dopiero okaże. Śledziłam tę historię i jako praktyk, i jako matka, z poczuciem przeraźliwego smutku oraz współczucia dla tego chłopca. Potem poczułam złość – na to, jak skonstruowany jest polski system i jak od lat funkcjonuje logika przerzucania się odpowiedzialnością za takie tragedie. Złość także na to, że katalog reakcji na to wydarzenie przynajmniej na początku był podobny do tego, do czego przywykliśmy: „przyjrzymy się tej sprawie”; „nie możemy dopuścić do kolejnej tragedii” itd.

Później pomyślałam, że w sumie to nie powinnam być zaskoczona:...