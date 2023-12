Życie w remoncie. Co obejrzeć na VoD

Przypomnijmy: w nagradzanym filmie Jasmili Žbanić serbska aktorka Jasna Đuričić zagrała bośniacką tłumaczkę, która pracuje dla ONZ i usiłuje ocalić swoich bliskich, w tym dwóch dorastających synów, przed masakrą w Srebrenicy. Najdłużej pamięta się nagą twarz Aidy – gotowej na wszystko lwicy. Owa macierzyńska determinacja powraca w serialu, którego Žbanić jest kreatorką i współscenarzystką, a Đuričić ponownie odtwarza główną postać. Jednakże „Czuję twój oddech” rozgrywa się już w zupełnie innej rzeczywistości, w ramach innej struktury opowiadania i siłą rzeczy nie ma w sobie tamtego natężenia emocji.

CZUJĘ TWÓJ ODDECH – reż. Jasmila Žbanić. Prod. Bośnia i Hercegowina 2023. Odc. 1-6. HBO Max

Po krótkiej przygodzie z amerykańską produkcją „The Last of Us” reżyserka powróciła do rodzinnego Sarajewa. Tu powstawała „Grbavica” czy „Jej droga” i tu właśnie rozgrywa się współczesna historia prokuratorki o imieniu Nevena, która za cokolwiek się bierze, w każdej kryminalnej sprawie znajduje skryte połączenie ze swoim życiem. Zaczyna się od samobójstwa czternastolatka dręczonego przez starszych kolegów, po czym szybko okazuje się, że równie dobrze mógł być wśród nich jej ukochany jedynak. Pojawia się więc konflikt uczuć, interesów i do tego medialno-polityczna nagonka. Lecz kiedy pani prokurator zostaje odsunięta od sprawy, kolejne rozpatrywane przez nią przypadki – zgwałconej i pobitej dziewczyny czy zabójstwa lokalnego gangstera – są niczym potrzaskane zwierciadła dla toksycznego rodzicielstwa w wykonaniu Neveny.