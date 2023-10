Trzeba zorganizować regularne i legalne kanały migracji.

Dziewiętnasty października, godz. 19.15. Na całkowicie pustym placu św. Piotra, w jego północnej części przy rzeźbie (umieszczonej tu w 2019 r.) przedstawiającej barkę wypełnioną migrantami (z Maryją, Jezusem i Józefem włącznie) miała miejsce półgodzinna modlitwa Franciszka z członkami Synodu Biskupów (350 osób). Jej kanwę stanowiła ewangeliczna przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, która – stwierdził papież – wydarza się na naszych oczach. „Droga prowadząca z Jerozolimy do Jerycha nie była drogą bezpieczną” – dokładnie tak samo jak tysiące dróg, którymi dzisiaj uchodźcy usiłują przedostać się do Europy. Tak jak człowiek z przypowieści, wpadają oni w ręce zbójców. Zwiedzeni i oszukani przez bezwzględnych wyzyskiwaczy i manipulantów, są sprzedawani, porywani, więzieni, wykorzystywani, torturowani i gwałceni. Wielu umiera, nie osiągnąwszy wymarzonego celu.

Trudno jest o tym nie słyszeć, trudno nie widzieć. Ewangeliczni kapłan i lewita też widzieli. Jeden i drugi, kiedy „przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął” (Łk 10, 31 i 32). Możemy i my, „zobaczyć i minąć”. Możemy także – choć nie ma tego w przypowieści – przeprowadzić burzliwą dyskusję nad niegodziwością tych, którzy wykorzystują dramat migrantów. Którzy budują prawdziwie przestępcze struktury, by robić interes kosztem ludzkich praw, z prawem do życia i do życia w wybranym przez siebie miejscu na ziemi włącznie.