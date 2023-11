Trauma i depresja: nadchodzą terapie psychodeliczne

Typowa terapia w ośrodku Inner Guidance w Albany składa się z dwóch sesji: 90-minutowego przygotowania oraz (po odczekaniu wymaganej przez prawo stanowe doby) 4-godzinnej „podróży psylocybinowej”, odbywanych w towarzystwie „trenera”. Dla chętnych przewidziano dodatkową godzinną sesję integrującą. Koszt: ok. 2 tys. dolarów, można aplikować o dofinansowanie.

W amerykańskim prawie federalnym psylocybina nadal jest zakazana, ale wkrótce może się to zmienić, ponieważ ewoluuje podejście naukowców i społeczeństwa do psychodelików – prognozuje w najnowszym „Nature” Sara Reardon. Przez dekady stanowiące tabu, psychodeliki w tym wieku wróciły do laboratoriów, gdzie sprawdza się ich efekty. Agencja Żywności i Leków rozpatruje właśnie wniosek o dopuszczenie terapii inną substancją – MDMA (ecstasy) – w leczeniu traumy. Za zgłoszeniem stoi organizacja non-profit z Kalifornii, która powołała się na wyniki badań klinicznych przeprowadzonych przez zespół Jennifer M. Mitchell z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego w 2021 i 2023 r. Pokazały one, że terapia MDMA łagodzi objawy u osób zmagających się z umiarkowaną i ciężką traumą. I działa dużo szybciej niż inne terapie.