Ministrze Sienkiewicz, kończ waść...

„Media Obywatelskie – Media Służby Publicznej” – tak zatytułowano konferencję w Fundacji Batorego, podczas której odbyła się pierwsza prezentacja założeń nowej ustawy medialnej. Przygotował ją zespół ekspertów (m.in. Jan Dworak i Tadeusz Kowalski) w konsultacji ze środowiskami dziennikarskimi.

Projekt ma być próbą przecięcia węzła gordyjskiego w mediach publicznych. Wprowadza wiele nowych rozwiązań, np. gwarancje niezależności dla dziennikarzy, wyznacza dokładnie sprecyzowane zadania mediów publicznych i precyzyjnie określa standardy, których powinny przestrzegać. Zwiększa też kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale jednocześnie podnosi wymogi, jakie będą stawiane jej członkom. Ponadto skład KRRiT zostałby powiększony z 5 do 6 osób (po dwie mianowane przez prezydenta, Sejm i Senat), a kadencja połowy Rady kończyłaby się co trzy lata, co umożliwiałoby z jednej strony „mijanie się” z wyłanianiem większości parlamentarnej czy prezydenta, a z drugiej – szybsze umożliwienie nowej większości uzupełnienie składu KRRiT.