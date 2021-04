Szczepionki i zakrzepy

Europejska Agencja Leków (EMA) przedstawiła nowe rekomendacje w związku ze zgłaszanymi przez kilka państw powikłaniami po szczepieniu na COVID-19 preparatem firmy AstraZeneca. „Szczepionka jest bezpieczna i skuteczna” – powiedziała Emer Cooke, szefowa EMA. W raporcie Agencji czytamy, że korzyści, jakie niesie, zdecydowanie przewyższają ryzyko.

Na początku marca w Austrii wstrzymano podawanie jednej partii szczepionki po tym, jak u dwóch osób pojawiła się zakrzepica. Kolejne kraje kaskadowo ograniczały szczepienia brytyjskim preparatem, gdy podobne przypadki zgłosiły m.in. Niemcy i Norwegia. Były to rzadko występujące zakrzepy w zatokach żylnych mózgu i zakrzepica żył brzusznych, połączone ze spadkiem płytek krwi odpowiedzialnych za krzepnięcie. Łącznie zaobserwowano 222 przypadki na ponad 34 miliony dawek szczepionki.

Po analizie 86 przypadków, z czego 18 okazało się śmiertelnych, EMA zdecydowała, by dopisać zakrzepicę do listy rzadkich powikłań. Choć większość chorych to kobiety przed 60. rokiem życia, nie udało się określić żadnych czynników zwiększających ryzyko. Podejrzewa się, że szczepionka powoduje reakcję immunologiczną podobną do małopłytkowości poheparynowej. Wówczas podanie heparyny skutkuje powstaniem przeciwciał łączących płytki krwi w konglomeraty, które zatykają naczynia żylne.

W sondażu YouGov, przeprowadzonym w kilku europejskich państwach w połowie marca, większość pytanych uważała szczepionkę za niepewną. Być może zmiana nazwy (teraz jest to Vaxzevria) i komunikat EMA zmieni to nastawienie. Agencja bierze również pod lupę szczepionkę firmy Johnson & Johnson. W USA zanotowano do tej pory 4 przypadki nietypowych zakrzepów. ©

CZYTAJ WIĘCEJ: AKTUALIZOWANY SERWIS SPECJALNY O KORONAWIRUSIE I COVID-19 >>>