Spada społeczne zaufanie do nauki. Dlaczego?

Uniwersytet na eksport

Dziś wydaje nam się oczywiste, że właściwym miejscem dla uprawiania nauki jest uniwersytet. Ale nie zawsze tak było. XVIII-wieczne uniwersytety amerykańskie służyły młodym dżentelmenom głównie do nawiązywania kontaktów towarzyskich, a uczelnie niemieckie kształciły nauczycieli szkół średnich. Naukowcy i filozofowie przeprowadzali eksperymenty i pisali swe traktaty poza uczelniami. Ramy instytucjonalne dla pracy badawczej próbowano stworzyć, organizując tzw. akademie. Kiedy w 1666 r. Ludwik XIV zakładał Francuską Akademię Nauk, to właśnie po to, by inspirować i otaczać opieką pracujących tam naukowców. Zmiana nastąpiła za sprawą Wilhelma von Humboldta, który na zlecenie króla rozpoczął w 1809 r. reformę pruskiego systemu edukacji.

Jednym z elementów tej reformy było założenie uniwersytetu w Berlinie działającego na nowych zasadach. Humboldt był człowiekiem wyrafinowanym i postępowym, dla którego prawdziwym celem życia było „kultywowanie w pełnym zakresie talentów, którymi jest się obdarzonym”. To przekonanie stało się dewizą projektowanego systemu edukacji, gdzie dążenie do doskonałości w nauce było celem nadrzędnym. Z drugiej strony pokonany przez Napoleona król Fryderyk Wilhelm III zapowiadał, że „państwo musi zastąpić straty materialne potęgą intelektualną”. Tak oto nauka, i to ta uprawiana przez najlepszych, znalazła swoje miejsce na finansowanym przez państwo uniwersytecie.

Nie jest oczywiste, że niemiecki model uniwersytetu przyjąłby się tak powszechnie na świecie, gdyby nie Amerykanie. Do końca XIX w. prawie dziesięć tysięcy młodych ludzi z USA wyjechało na studia do Niemiec. Tamtejsze uniwersytety zrobiły na nich takie wrażenie, że chcieli ich system przeszczepić na grunt amerykański. Udało im się to znakomicie, głównie dlatego, że w samym tylko Lipsku i Getyndze studiowało 45 przyszłych rektorów amerykańskich uczelni. Kiedy w 1875 r. Daniel Coit Gilman został rektorem pierwszego badawczego uniwersytetu w USA, Johns Hopkins University, nazywano tę uczelnię Getyngą w Baltimore. W ciągu kolejnych kilkudziesięciu lat amerykańskie uniwersytety doprowadziły niemiecki model do perfekcji, a za nimi zaadoptowała go reszta świata.

Zły chirurg

Aż do połowy XX wieku liczba studentów, a tym samym i pracowników naukowych, była niewielka i stanowili oni absolutną elitę intelektualną. Sytuacja zmieniła się diametralnie wraz z umasowieniem wyższych studiów po drugiej wojnie światowej. Nie można już było polegać na autorytecie zatrudnianych profesorów czy nieformalnych opiniach na ich temat. Wraz z gwałtownym wzrostem liczby pracowników naukowych pojawiła się potrzeba formalnej oceny ich pracy naukowej, a od tego zależał potem przydział środków na badania, awanse czy wręcz wynagrodzenie. Już w początkach XX w. postulowano, że liczba cytowań, jakie pismo naukowe dostaje od innych tytułów, świadczy o randze tego pisma i powinno być wskazówką dla bibliotekarzy, aby dodali je do zbiorów uniwersyteckich. Idea ta zaczęła z czasem (między 1975 a 1990 rokiem) być stosowana także do oceny wartości dorobku naukowego poszczególnych naukowców.