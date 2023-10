Algorytmy demokracji 2023: Deepfake, który może wpłynąć na wynik wyborów? To już się stało

Jak zabezpieczyć wybory: atak na zaufanie

Celem ataku może stać się także sam proces wyborczy, w większości krajów świata uzależniony od sprawnego działania sieci informatycznych. W 2020 roku doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Robert O’Brien przyznał, że infrastruktura wyborcza w USA była celem chińskich hakerów. Amerykańska rządowa agencja ds. cyberbezpieczeństwa CISA podkreśla, że te ataki się nie powiodły. Nie wszyscy mieli jednak aż tyle szczęścia.

W 2014 roku, na trzy dni przed ukraińskimi wyborami prezydenckimi, grupa hakerska CyberBerkut ogłosiła, że udało jej się spenetrować systemy Centralnej Komisji Wyborczej Ukrainy i wykraść hasła do serwerów. Hakerzy opublikowali w internecie wykradzione dane, w tym adresy mailowe i inne dokumenty. Oświadczyli, że „zniszczyli infrastrukturę komputerową” wyborów. Systemy zostały dzień później odtworzone przez rządowych ekspertów z kopii zapasowych, a same wybory odbyły się zgodnie z planem. To jednak nie był koniec. 25 maja, na 40 minut przed ogłoszeniem wstępnych wyników głosowania, w systemach Centralnej Komisji Wyborczej wykryto, że zainstalowany w nich wirus ma przedstawić sfabrykowane wyniki głosowania jako prawdziwe, wskazując na zwycięstwo ultranacjonalistycznego kandydata Dmytro Jarosza z Prawego Sektora. Według sfałszowanych wyników miał zdobyć 37 procent głosów, a jego rywal Petro Poroszenko 29 procent. Dodatkowym elementem była seria ataków DDoS, mających przeciążyć serwery, na których zbierane były wyniki głosowań z poszczególnych komisji. Opóźniło to publikację ostatecznych wyników wyborów. To, że za atakiem stał Kreml, stało się oczywiste, gdy – najwyraźniej nie sprawdzając, czy operacja się powiodła – rosyjska telewizja Kanał Pierwszy nadała informację o wyborach w Ukrainie zawierającą sfabrykowane informacje, choć te nigdy nie zostały ogłoszone przez władze w Kijowie.

Polskie Ministerstwo Cyfryzacji, które odpowiadało za stworzenie i wprowadzenie w życie centralnego rejestru wyborców, umożliwiającego samorządom pobieranie aktualnych list wyborców, zapewnia, że nasz system na podobne ataki powinien być odporny.

– Został gruntownie przetestowany zarówno z udziałem użytkowników, jak i przez zewnętrznych ekspertów. Nie wykryto żadnych wysokich, krytycznych błędów. Przed samymi wyborami nasz zespół będzie pracował 24 godziny na dobę, by zapewniać wsparcie użytkownikom – wyjaśnia w rozmowie z nami minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. – Przeprowadzenie ataku DDoS na ten system jest zupełną abstrakcją, bo działa on w oparciu o wydzieloną sieć, bez dostępu do internetu. A w razie awarii mamy wariant alternatywny pozwalający na bezpieczne wygenerowanie list dzięki alternatywnej infrastrukturze.

– Największym problemem, jaki mamy, jest fakt, że w ramach oszczędności komisje wielokrotnie korzystały na przykład z komputerów szkół, w których się znajdują – mówi nam doświadczony polski ekspert od cyberbezpieczeństwa, który pracował nad zabezpieczeniami poprzednich wyborów. – Ewentualny napastnik może wcześniej umieścić na takich maszynach malware [złośliwe oprogramowanie – red.], które umożliwiałoby zakłócanie procesu zliczania i przesyłania głosów. Wszystko co prawda jest też na papierze, więc nasz proces jest stosunkowo odporny na podobne ataki, ale każde zakłócenia mogą prowadzić do spadku zaufania w uczciwość procesu wyborczego.