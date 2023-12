Kilkanaście tysięcy ludzi wyszło na ulice Bratysławy. Czy Słowacja znów się budzi?

Przypomnijmy, że w ostatnich latach na Słowacji wyroki skazujące usłyszało ok. 40 osób ze środowiska partii Smer Roberta Ficy, a wiele spraw jeszcze się toczy.

Zaniepokojenie – mimo dyplomatycznych wysiłków Ficy – wyraża też Unia Europejska, która obawia się, że po planowanych zmianach fundusze unijne przekazywane Słowacji nie będą odpowiednio zabezpieczone.

Styczeń na Słowacji zapowiada się gorący

Sam premier, który szeroko zakrojone zmiany w wymiarze sprawiedliwości prezentuje jako przywrócenie praworządności i ochronę praw człowieka, liczył, że odpowiednie ustawy uda się przegłosować w parlamencie jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Już wiadomo, że to się nie powiedzie – po wysiłkach opozycyjnych parlamentarzystów debatę o Prokuraturze Specjalnej przesunięto na styczeń.

Można przypuszczać, że mimo okresu świąteczno-noworocznego protesty na Słowacji do tego czasu nie wygasną. Możliwe, że będą się wręcz nasilać – swoją dynamiką zaczynają przypominać wspomniane masowe demonstracje, które wybuchły na Słowacji po zabójstwie Kuciaka i Kušnírovej w 2018 r. Wtedy doprowadziły one do dymisji Ficy, ówczesnego premiera. Teraz jest to raczej wykluczone. Protesty mogą jednak sprawić, że wdrożenie planów premiera okaże się trudniejsze, niż on sam przypuszczał.