Generał Mróz uderzył pod Moskwą. Tysiące mieszkań bez ogrzewania i wody

Produkowana w zakładach amunicja przeznaczona jest głównie dla specjalnych formacji MSW, wywiadu i kontrwywiadu oraz Federalnej Służby Ochrony, odpowiadającej za bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie. Współwłaścicielem zakładów z ramienia państwa jest korporacja Rostech, na której czele stoi przyjaciel Putina jeszcze z czasów drezdeńskich, Siergiej Czemiezow. W zarządzie zasiadali m.in. zięć reżysera Nikity Michałkowa, Albert Bakow, pułkownik FSB Igor Kusznikow i były osobisty ochroniarz Putina, Igor Rudyka. Historia zakładów na przestrzeni ostatnich dwudziestu kilku lat to jedna wielka kronika kryminalna, obfitująca w afery finansowe, oszustwa, ucieczki, wojny gangów, oraz doskonały przykład przenikania się i splatania świata polityki, biznesu i kryminału.

Putin postanowił rozciąć węzeł gordyjski, w jaki splotły się sprzeczne interesy grających o zakłady stron, i kazał fabrykę znacjonalizować.

Co ma Putin do kotłowni w jakimś podmoskiewskim mieście? Cóż, został poproszony przez zmarznięte społeczeństwo o pomoc.

Prezydent troszczy się o kaloryfery

Mieszkańcy miasta Woskriesiensk, szczękając zębami z zimna, nagrali apel do prezydenta: „Zamarzamy! Pomóżcie! Wygląda na to, że Woskriesiensk ktoś chce zniszczyć! Jak mamy żyć? My nie żyjemy, my walczymy o przetrwanie”. Putin usłyszał ten krzyk rozpaczy i zapewnił, że weźmie sprawy ogrzewania mieszkań w Woskriesiensku i innych miastach pod osobistą kuratelę. Mieszkańcy od razu poczuli się lepiej, przepełniła ich wdzięczność za to, że sam Putin będzie się teraz troszczył o ich kaloryfery. A że może pozostaną one i tak zimne – cóż, wszak Putin nie może sam napalić w kotłowni, którą diabli wzięli, bo ktoś rozkradł pieniądze na modernizację.

Znamienne, że jedyne, co wymyślili zmarznięci ludzie w katastrofalnej sytuacji, to wysłać czołobitną wiadomość do przywódcy, poskarżyć mu się na zły los. I teraz będą się karmić nadzieją, że łaskawy władca ogrzeje ich wychłodzone mieszkanka. A w marcu pójdą do lokali wyborczych i zagłosują na Putina. No bo na kogo?

Putin ograniczył się do zapewnienia, że ukarze winnych. Jeżeli za awarie polecą głowy, to na niższych szczeblach. Nikt przecież nie rozliczy Putina za 24 lata nieudolnych rządów, w wyniku których ludzie nadal żyją w fatalnych warunkach, a pieniądze z budżetu zamiast na remonty przestarzałych instalacji wydawane są na imperialną wojnę Putina.

Prezydent nie wybrał się osobiście z wizytą do zamarzających miast – wczoraj po raz pierwszy w historii swoich rządów niespodziewanie pojechał z liczną świtą na Czukotkę. Telewizja pokazała, jak z zadumą na twarzy ogląda cieplarnię, w której rosną ogórki i pomidory. I nikt tu nie marznie.