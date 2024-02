Sejm uchwalił zmiany dotyczące sprzedaży pigułki „dzień po”. Prezydent zapowiedział, że ustawy nie podpisze

Sejm uchwalił zmiany w prawie, które mają umożliwić sprzedaż tzw. antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Mają, ale czy umożliwią? Andrzej Duda zapowiedział, że ustawy w tej formie nie podpisze i nazwał pigułkę „bombą hormonalną”. Sprzeciw prezydenta budzi granica wieku – 15 lat.

Czy można się dziwić, skoro jej podniesienia do pełnoletności domagała się nie tylko lwia część klubu PiS, ale również – naciskami kuluarowymi – grupa posłów PSL-TD, z których aż siedmiu zagłosowało ostatecznie przeciw rządowej ustawie, tym samym czyniąc z antykoncepcji awaryjnej pierwszy temat, który podzielił Koalicję 15 października? Reakcja głowy państwa była do bólu przewidywalna, zwłaszcza że od wielu tygodni scenariusz weta sygnalizowali wysocy urzędnicy Kancelarii Prezydenta.

Wydaje się, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem byłoby odesłanie walczących stron do narożników. Sprzyja temu kalendarz polityczny, bo w kolejnym tygodniu nie ma posiedzenia Sejmu i Senatu. Ochłonąć i przeliczyć zasoby, określając, o co tak naprawdę chodzi. Czy priorytetem jest, by Polki zyskały niebudzący wątpliwości prawnych dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty? Polityka jest sztuką zawierania kompromisów, a w tym przypadku nie chodzi bynajmniej o kompromis z byłą partią rządzącą – to, przynajmniej w tej chwili, wydaje się zwyczajnie niemożliwe – ale ze współkoalicjantami.