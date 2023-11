Rzecznik Praw Dziecka powinien być zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich. Miałby wtedy większe możliwości

Co to znaczy, że RPO ma większe możliwości?

Kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich są w Polsce bardzo duże, także w porównaniu z innymi instytucjami europejskimi tego typu. Rzecznik wprawdzie nie ma władzy, ale ma silną pozycję kontrolną. Może zwracać się do każdego, łącznie z prezydentem i premierem, a oni są zobowiązani w ciągu miesiąca dać mu odpowiedź na wszelkie pytania czy uwagi. Może skarżyć decyzje organów centralnych do sądów. We wszystkich sprawach sądowych, z wyjątkiem karnych, może być uczestnikiem postępowania. Może wnioskować o kasację orzeczeń. Rzecznicy „resortowi” takich uprawnień nie mają. Lepiej, żeby wszystkie tego typu obowiązki znajdowały się w jednych rękach.

Kiedy pełniłem urząd RPO, był taki okres jeszcze przed premierostwem Leszka Millera, kiedy istnieli wojewódzcy rzecznicy praw pacjenta. Oni mi nie podlegali, ale co kwartał spotykaliśmy się na konferencjach i byłem świetnie zorientowany w problemach, którymi się zajmowali. Oni do mojego biura kierowali wiele skarg. To dobrze działało. Utworzenie centralnego urzędu Rzecznika Praw Pacjenta osłabiło instytucję RPO.

I, paradoksalnie, jak rozumiem, także sytuację samych pacjentów? Czyli będąc pokrzywdzonym pacjentem, lepiej byłoby się zwrócić do Rzecznika Praw Obywatelskich czy Rzecznika Praw Pacjenta?

Niewątpliwie szersze możliwości działania miał wtedy RPO. Ale nie chcę wypowiadać się o sytuacji dzisiejszej, bo ustawodawstwo zdążyło się trochę zmienić.