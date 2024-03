Rząd Tuska jest w sprawie świeckiej szkoły wierzący, ale niepraktykujący

Trudno o bardziej jednoznaczne ideowe deklaracje niż te czynione przez Barbarę Nowacką. „Rzeczpospolita kościelna to system, który obowiązuje od 1989 roku, a pani chce ten system burzyć” – mówi do Nowackiej Magdalena Rigamonti, prowadząca z nią niedawno rozmowę w Onecie. „To nie jest tak, że ja chcę burzyć, ten system się po prostu nie sprawdza” – odpowiada twardo szefowa MEN i dodaje: „Jeśli młodzież ma więcej religii niż biologii, chemii i geografii razem, to coś jest nie tak”. I w tym, i w innych wywiadach mówi jasno: w jej przekonaniu miejscem religii jest salka katechetyczna. Gdyby więc na podstawie podobnych deklaracji prorokować, jaki będzie los szkolnej katechezy, werdykt byłby jasny: po ponad 30 latach przedmiot ten czeka degradacja.

Tak też chyba sądzą niektórzy hierarchowie. „Aby w Wigilię Paschalną z całą mocą można było wypowiedzieć swoje »Wierzę!«, musimy, (…) tę wiarę ciągle potwierdzać w codzienności naszego życia (…). Odnosi się to m.in. do rodziców, a także do dzieci i młodzieży, którzy uczęszczają na lekcje religii w szkołach. Niestety, to wielkie dobro (…) jest ostatnio bardzo zagrożone” – grzmiał niedawno w liście pasterskim na Wielki Post abp Marek Jędraszewski.

Ale słowa krakowskiego metropolity można spokojnie uznać za wyraz tęsknoty za – niegrożącym dziś Kościołowi w Polsce – męczeństwem. Bo klarująca się coraz wyraźniej doktryna rządu Donalda Tuska w sprawie świeckiej szkoły brzmi: wierzymy, nie praktykujemy.

Religia nie do średniej

Częściowo można to tłumaczyć polskim porządkiem prawnym. Np. o tym, że deklaracje – głównie Lewicy – wyprowadzenia na twardo katechezy z polskiego systemu edukacji są przedwyborczym pustosłowiem, wiadomo od dawna. Konstytucja mówi, że religia „może być przedmiotem nauczania w szkole” – a skoro może, to nie da się jej zabronić. Problematyczne jest też całkowite wycofanie się państwa z finansowania katechezy. Tu na przeszkodzie zdaje się stać konkordat głoszący, że oświatowe placówki „organizują zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych”. „Sformułowanie »organizują« można interpretować jako pojęcie porządkowo-techniczne, ale bardziej właściwa wydaje się interpretacja, że oznacza to również finansowanie” – mówił kilka miesięcy temu w „TP” prof. Paweł Borecki, ekspert prawa wyznaniowego UW.