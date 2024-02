Zmiany w szkole: zadania domowe, podstawy programowe i groteska zamiast sielanki

Zmniejszenie wymagań wobec przeciążonych uczniów i oferowanie większej swobody wyboru nauczycielom to naturalnie postulat słuszny. W przeciwieństwie do drobiazgowych dyskusji nad tym, czy abiturient powinien znać raczej definicję groteski niż sielanki (to jedna ze zmian w programie nauczania szkół ponadpodstawowych). Kluczowe ostatecznie nie jest to, co będzie czytane, ale jak w ogóle przebiega lektura. A przebiega ona od lat wedle okrutnie stereotypowych interpretacji, jednocześnie lekceważąc to, co dzieci czytają z własnego wyboru. Tymczasem jesteśmy w bardzo interesującym momencie, kiedy bardzo wielu młodych ludzi znów sięga po książki. Księgarnie mają wyjątkowo bogaty wybór literatury dla młodzieży, a do tego literatura ta silnie czerpie z tradycji, szczególnie dużo zawdzięczając nielubianemu zwykle przez uczniów, albo po prostu nierozumianemu, okresowi romantyzmu.