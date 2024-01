Katecheza w szkołach: milczące dotąd środowisko chce decydować o sobie

Stowarzyszenie chce rozmawiać z Ministerstwem Edukacji i walczyć o zachowanie 2 godzin religii tygodniowo. A jeśli się nie uda, chcą wynegocjować obligatoryjne wprowadzenia wyboru religii lub etyki za cenę stopniowego odchodzenia od dwóch godzin w tygodniu w planie zajęć. – To byłby kompromis w duchu Trzeciej Drogi – uważa Kwiecień.

Jeśli do niego by nie doszło, „katecheza przepadnie” – prorokuje warszawski nauczyciel religii. By mieć większą siłę negocjacyjną, stowarzyszenie liczy na wsparcie episkopatu. Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, bp Wojciech Osial, został już o tych planach poinformowany.