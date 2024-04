Podwyżki, pożegnanie Barbary Nowak i falstart z zadaniami domowymi: tak minęło najgłośniejsze sto dni rządów w edukacji

„Podwyżki dla nauczycieli, odpolitycznienie kuratoriów oświaty, uszczuplenie podstaw programowych, odejście od obowiązkowych prac domowych w szkole podstawowej – to konkretne efekty działań MEN w pierwszych stu dniach rządu” – chwali się po ponad trzech miesiącach rządów resort oświaty.

Podwyżki dla nauczycieli

Najmniej kontrowersyjne są nauczycielskie finanse: jeszcze przed świętami rząd podawał, że obiecane podwyżki – 33 proc. dla początkujących, 30 proc. dla pozostałych; dla wszystkich z wyrównaniem do stycznia – spłynęły na konta większości pedagogów. I choć trudno je potraktować jako ścisłe wypełnienie przedwyborczych obietnic (te zakładały podwyżki „nie mniejsze niż 1500 zł”, tymczasem faktyczne wzrosty wynagrodzeń zasadniczych to przedział 1167-1365, i to brutto), trudno też nie zauważyć, że to największy finansowy awans tej grupy zawodowej od wielu lat.