Ryś, który zawędrował do Łodzi. Poznajcie Rejenta

– Rejent spędził u nas zaledwie kilka tygodni, można powiedzieć, że był wzorowym uczniem – śmieje się Malwina Kujawa-Strejk z ZTP. W prezencie na drogę do wolności dostał obrożę z GPS, dzięki której przyrodnicy mogą dalej obserwować jego poczynania. Zimę i wiosnę spędził między Mirosławcem a Drawskiem Pomorskim. Później zaczęły się schody, bo z własnego terytorium prawdopodobnie wyrzucił go inny, silniejszy krewniak (rysie pilnie strzegą swojego rewiru).

Następną przystań Rejent znalazł w Borach Tucholskich. Tam też 29 września spakował manatki i ruszył w drogę na południe. Dlaczego?

– Zaskoczyło nas to – mówi Malwina Kujawa-Strejk. – Tak dalekie wędrówki kotów obserwowaliśmy ostatnio kilka lat temu, kiedy w rejonie było jeszcze dużo mniej samic. Teraz kotów i kotek jest znacznie więcej. Od początku projektu wypuściliśmy na wolność 79 rysi, a kolejne 74 urodziły się na wolności.

Chęć znalezienia partnerki to najbardziej prawdopodobny powód tej podróży i, szczerze mówiąc, jedna z niewielu rzeczy zdolnych skłonić rysia do takiej przeprowadzki. Może Rejent, choć jest w doskonałej kondycji i sprawnie poluje, nie wytrzymał konkurencji z miejscowymi „chłopakami”?

Na pewno wiemy jedno: po ponad miesiącu dotarł do Łodzi. Prawdopodobnie zagubił się w miejskim krajobrazie, który dla zwierząt jest logistycznym horrorem. Wyszedł z tej sytuacji bez szwanku, dziś jest już kilkanaście kilometrów na południe od miasta. Przyrodnicy z ZTP będą go nadal obserwować, baterii w nadajniku starczy jeszcze na co najmniej pół roku.

Warto przypomnieć, że to człowiek jest zagrożeniem dla rysia, a nie odwrotnie. Rejent, jak każdy jego krewniak, jest dzikim kotem. Najgorsze, co można zrobić, to zbliżać się do niego, a szczególnie dokarmiać. Jeśli chcemy się cieszyć obecnością dzikich zwierząt, róbmy to z dystansu, bez zakłócania ich spokoju i trybu życia. O to samo apelują przyrodnicy z ZTP.