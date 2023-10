Róża Rzeplińska: Tego, co planują władze, nie nazwałabym referendum, raczej plebiscytem

ANNA GOC: Po raz pierwszy w dniu wyborów parlamentarnych odbędzie się także referendum. Jak wpłynie na przebieg wyborów?

RÓŻA RZEPLIŃSKA: W komisjach wyborczych głosujący otrzymają trzy karty do głosowania – do Sejmu, Senatu i referendalną z czterema pytaniami. Możemy spodziewać się zamieszania – część wyborców nie zdaje sobie sprawy, że jakieś referendum jest. To również wyzwanie dla członków komisji – do policzenia głosów z trzech różnych typów kart potrzeba będzie więcej czasu.

Udział w referendum, podobnie jak w wyborach, nie jest obowiązkowy. Odmowę przyjęcia karty referendalnej musimy zgłosić komisji od razu, czyli podpisując się na liście wyborców, a komisja powinna odnotować, że nie wzięliśmy karty. Referendum jest wiążące – czyli zobowiązuje rządzących do realizacji – jeśli do urn zostanie wrzuconych 50 proc. kart. Zniszczenie karty wyborczej i referendalnej jest złamaniem prawa.

Problem z policzeniem głosów będą miały przede wszystkim komisje za granicą.

Mają na to 24 godziny od zamknięcia urn. To wyzwanie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że komisja np. w Mediolanie będzie musiała zliczyć głosy 2 tys. obywateli. Jeśli nie zdąży, głosy, także oddane w wyborach, nie zostaną uwzględnione. Stąd postulat Polonii, żeby członkowie komisji mogli odesłać najpierw wyniki wyborów, a potem referendum. Na to nie zgodziła się PKW. Niektórzy obywatele, za zgodą MSZ, zarejestrowali więc pod jednym adresem kilka komisji. Robią wszystko, by zagłosować. Jeśli okaże się, że z powodu referendum część głosów Polonii nie zostanie policzona, możemy mówić o złamaniu zasady równego dostępu do wyborów.