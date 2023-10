Rosja: znikają miejsca pamięci ofiar stalinizmu. Pomniki stawia się zbrodniarzom

Do tej listy pod koniec września dopisano krzyż przy wejściu do byłej kopalni „Workutinskaja” z tablicą poświęconą Polakom, ofiarom represji stalinowskich, więźniom Gułagu, którzy pracowali na nieludzkiej ziemi. Upamiętnienie zostało zniszczone przez „nieznanych sprawców” najprawdopodobniej już pod koniec sierpnia. Krzyż stał w miejscu rzadko odwiedzanym przez ludzi, dlatego informacje o jego zniszczeniu pojawiły się z opóźnieniem. Władze Workuty nic o tym nie wiedziały, w każdym razie takie przedstawiły stanowisko.

Odwet na ofiarach zbrodni katyńskiej

W kwietniu 2022 r. pod cmentarzem w Katyniu odbyła się szczególna akcja.

Pod cmentarz podjechała kolumna traktorów, wywrotek i koparek oznaczonych literą „Z”, symbolem putinowskiej inwazji na Ukrainę. Operatorzy dwóch koparek zamarkowali zamiar rozjechania kamiennego napisu „Katyń” stojącego przy wjeździe na teren kompleksu, po czym wycofali się, dając miejsce do parady pozostałych pojazdów. W rozpowszechnionym w mediach społecznościowych apelu mieszkańcy obwodu smoleńskiego zwrócili się do „zwykłych polskich obywateli ponad głowami polityków, owładniętych rusofobią i popierających współczesnych neonazistów”: „Wiemy, że Katyń to miejsce święte dla wielu Polaków. Spoczywają tu przodkowie wielu z was. Nie będziemy dziś rozstrzygać, kto i kiedy tak naprawdę rozstrzelał polskich żołnierzy i oficerów. Chcemy tylko podkreślić, że szanujemy wasze groby. (...) Moglibyśmy zniszczyć cmentarz, ale nie jesteśmy nazistami. Tymczasem wasi politycy niszczą pomniki czerwonoarmistów, którzy zginęli przy wyzwalaniu Polski. Opamiętajcie się, zwykli Polacy”.

Ten wywód to charakterystyczny dla rosyjskiej propagandy zlepek pojęć. Oto ponownie podaje się w wątpliwość sowieckie autorstwo zbrodni katyńskiej. Na jednej płaszczyźnie stawia się pamięć o Katyniu i „pomniki wdzięczności” postawione na polskiej ziemi, przez którą Armia Czerwona przemaszerowała na Berlin, niosąc zniewolenie. A przy okazji wygraża się polskim władzom, popierającym Ukrainę walczącą z rosyjskim najeźdźcą.

Za cyniczną kontynuację spektaklu urządzonego w ubiegłym roku pod cmentarzem w Katyniu można uznać demonstracyjną wystawę na terenie Zespołu Memorialnego w Miednoje (obwód twerski), w miejscu pochówku około 6 tys. ofiar zbrodni katyńskiej. Dyrektor memoriału Aleksandr Czunosow uznał, że ustawienie w takim miejscu popiersi Józefa Stalina, Michaiła Kalinina i Feliksa Dzierżyńskiego jest „logiczne i zrozumiałe”: „To epoka. Czyżby oni nie mieli nic wspólnego z represjami?”.

Jak twierdzą przedstawiciele stowarzyszenia Memoriał, rzeźby zostały wyeksponowane na polecenie Centralnego Państwowego Muzeum Historii Współczesnej” i dyrektora Zespołu Memorialnego Miednoje.