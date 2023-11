Mordercy idą na front, a potem na wolność

O tym, że Chadżykurbanow został wypuszczony z łagru, zanim odsiedział połowę wyroku, nie powiadomiono ani rodziny Politkowskiej, ani redakcji „Nowej Gazety”, która konsekwentnie domaga się od lat uczciwego śledztwa w sprawie zabójstwa dziennikarki. „Nikt nas nie informuje również o postępach śledztwa, bo nikt nie szuka zleceniodawców, są kryci – napisali w oświadczeniu bliscy dziennikarki. – Państwo już od dawna nie stoi na straży prawa, nagina je wedle swego wypaczonego rozumienia. Daje 25 lat za poglądy i ułaskawia zabójców, którzy są potrzebni państwu. Dla nas to ułaskawienie nie jest świadectwem odkupienia winy i skruchy zabójcy. To świadectwo koszmarnej niesprawiedliwości i samowoli władz, bezczeszczenie pamięci człowieka zabitego za poglądy”.

Ułaskawienie dla zabójcy

Redaktor naczelny „Nowej Gazety” Dmitrij Muratow, wypowiadając się na temat uwolnienia Chadżykurbanowa, nawiązał do przypadku ułaskawionego przez Putina Władisława Kaniusa, zabójcy 23-letniej studentki: „Prawa ofiar są systematycznie lekceważone przez państwo” – powiedział laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Władisław Kanius w 2021 r. został skazany na karę 17 lat łagru o zaostrzonym rygorze za zamordowanie z wyjątkowym okrucieństwem Wiery Piechtielewej, studentki z Kemerowa, swojej byłej dziewczyny. O tym, że Kanius opuścił kolonię karną i zgłosił się na ochotnika do Grupy Wagnera na ukraiński front, alarmowali w lipcu 2023 r. obrońcy praw człowieka i zrozpaczeni rodzice Wiery. „Jak można zabójcy bezbronnej dziewczyny dać do ręki broń! W głowie mi się to nie mieści” – mówił ojciec ofiary. Krewni próbowali się dowiedzieć, gdzie przebywa zabójca. Bezskutecznie. Dopiero na początku listopada rejonowa prokuratura w Rostowie w wystosowanym do rodziców piśmie powiadomiła, że Kanius, który walczył w „specjalnej operacji wojskowej”, został ułaskawiony przez prezydenta. Ułaskawienie Kaniusa oznacza nie tylko wymazanie przestępstwa, ale też anulowanie zasądzonych rekompensat na rzecz członków rodziny zamordowanej (chodzi o niebagatelną kwotę 4 mln rubli).

Jak wylicza projekt „Agents.media”, Putin w latach 2022-2023 ułaskawił co najmniej 17 zabójców, którzy wzięli udział w wojnie. To m.in. Artiom Buczin, który w 2022 r. zgwałcił i zabił 23-letnią Tatianę Riekutinę, w lutym 2023 r. został skazany na 20 lat łagru (prokurator żądał dożywocia), w sierpniu pojechał walczyć, a już w listopadzie wrócił do domu. Wiaczesław Samojłow skazany w 2021 r. za zabójstwo, rozczłonkowanie i spalenie zwłok konkubiny, po trzech miesiącach na froncie wyszedł na wolność. Ułaskawiony został także Dmitrij Zielenski, który w 2018 r. zamordował swoją dziewczynę i przepuścił jej ciało przez maszynkę do mięsa, rok później został skazany na 11 lat kolonii karnej, latem znalazł się na froncie, a obecnie jest już na wolności. I tak dalej...