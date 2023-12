Putin rozmawia z Rosjanami: świetlana przyszłość jest na wyciągnięcie ręki

O polityce międzynarodowej mówiono niewiele. Putin ogłosił gotowość do porozumienia z Europą w przewrotny sposób. Powiedział: „To nie my zepsuliśmy stosunki z Europą, to na nas ciągle naciskano. Europa utraciła w pewnym sensie suwerenność (na rzecz USA). Ale my gotowi jesteśmy na naprawę stosunków. Na razie nie ma takich warunków”. Tłumacząc z języka Putina, był to apel do Europy, aby wygnała Amerykanów, a wtedy Rosja wybaczy i przytuli Europę do swej szerokiej piersi.

Putin pozował na opanowanego, wszechwiedzącego idola i przywódcę narodu, a jak wszystko pójdzie zgodnie z (jego) planem, to nie tylko narodu, ale połowy globu. Czasem jednak reagował spontanicznie. Zapytany, czy nie uważa, że wyrok wydany w sprawie dziennikarki Aleksandry Bajazitowej (skazanej za wymuszenie pieniędzy na projekt na 5 lat łagru) jest za wysoki, odparł szczerze: „A kim ona jest – wybitnym działaczem opozycji, żeby urządzać na nią polowanie?”. Wygląda na to, że gdyby była opozycjonistką, to mogłaby stać się celem polowania na czarownice i otrzymać wysoki wyrok. Te słowa Putina zostały natychmiast wychwycone przez ludzi z ekipy Aleksieja Nawalnego, z którym co najmniej od tygodnia nie ma kontaktu i który nie wiadomo gdzie się znajduje. Oczywiście pytania o opozycję i wydane przez putinowski wymiar niesprawiedliwości wyroki (np. 25 lat łagru dla Władimira Karaz-Murzy) nikt na konferencji nie zadał.