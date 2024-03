Marionetka Putina: co dzisiaj robi Dmitrij Miedwiediew?

Podobny zasięg i znaczenie miał otrąbiony przez kremlowskie tuby propagandowe festiwal młodzieży w Soczi, nazwany przez organizatorów „Światowym”. W ramach spędu odbył się maraton „Wiedza. Pierwsi”. Owi Pierwsi (dosłownie Движение первых) to założona w 2022 r. na polecenie Putina organizacja mająca wychowywać nowe pokolenia putinistów, wiernych, zajadłych, z mózgami przepranymi przez reżim.

Nikt by zapewne nie zauważył tego zgromadzenia, gdyby nie wystąpienie Miedwiediewa. W ramach maratonu były prezydent podzielił się z rozentuzjazmowaną młodzieżą swoimi wynurzeniami o wielkiej polityce, strategii i specyficznej geografii. Zwrócił uwagę nowym strojem: trenczem à la Mao w kolorze ciemnego błękitu. Podobne wdzianka w różnych barwach prezentuje w swoich krzykliwych talk shows główny kapłan telewizyjnej propagandy Władimir Sołowjow; może to taka moda wśród rosyjskich propagandystów.

Kilka słów o tym, jakie miejsce w obecnym układzie władzy zajmuje Miedwiediew. Warto przypomnieć, że gdy pilnował kremlowskiego tronu przez cztery lata pomiędzy 2008 a 2012 rokiem (Putin został premierem, aby potem wrócić na urząd prezydenta), był postrzegany jako łagodny polityk o liberalnych skłonnościach, Zachód żył nadzieją, że dzięki Miedwiediewowi Rosja się zmieni, że będzie można się z nią porozumieć. Ale w 2012 r. Putin postanowił znów osobiście rządzić, bez zastępców. Po liberalizacji i po nadziejach nic nie zostało. Miedwiediew bez szemrania powrócił na stanowisko premiera.

Na początku kolejnej kadencji w 2018 r. Putin przeprowadził reformę, w wyniku której szef rządu tracił niektóre swoje kompetencje. I przedtem premier miał niewiele do powiedzenia w obliczu siły urzędu prezydenckiego, ale po reformie stał się funkcją techniczną. Miedwiediew, który ponoć liczył na to, że znów będzie Putinowi po upływie dwóch kadencji potrzebny jako sprawdzony prezydent na kontrakcie, zgubił się i obraził. Podał się do dymisji. Premierem został Michaił Miszustin. A Miedwiediew został odstawiony na boczny tor.

Jak pisał znawca kremlowskich korytarzy Andriej Piercew, „dla Miedwiediewa specjalnie stworzono funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa FR, jednej z najważniejszych struktur władzy w Rosji. Przewodniczącym Rady jest Putin, ciało jeszcze zyskało na znaczeniu po rozpoczęciu wojny z Ukrainą. To tu zapadają najważniejsze decyzje dotyczące polityki zagranicznej. Funkcję dla Miedwiediewa wymyślił sam Putin, który zapewniał, że bycie jego zastępcą to wysoki urząd. Do tej pory sfera odpowiedzialności Miedwiediewa w Radzie jest rozmyta. Zgodnie z ustawą kompetencje określa Putin. Lecz prawdziwym gospodarzem Rady Bezpieczeństwa od początku był bliski współpracownik prezydenta Nikołaj Patruszew. Ani on, ani pozostali członkowie gremium – ministrowie resortów siłowych – nie przyjęli Miedwiediewa do swego grona: on jest cywilem, oni – ludźmi w mundurach”. Nagrodą pocieszenia dla Miedwiediewa miały być te rzadkie okazje, gdy mógł osobiście zobaczyć się na posiedzeniach Rady z prezydentem. Dostęp do ucha prezydenta jest w układzie władzy mocnym atutem.

Miedwiediew jednak wypadł z łaski, przestał się liczyć jako gracz. Zwłaszcza że został też wyślizgany z partii Jedna Rosja, której był przewodniczącym. Po Moskwie zaczęły krążyć plotki, że eksprezydent z żalu nie wylewa za kołnierz. Żarciki o jego przysypianiu podczas oficjalnych uroczystości stały się podstawą popularnych memów. Wydawało się, że jeszcze jeden rausz i nastąpi definitywny koniec kariery.