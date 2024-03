Po „wyborach” Putin czyści Rosję z resztek niepokornych

Putin jest zadowolony ze swego zwycięstwa w „specjalnej operacji wyborczej”. Narysowane przez Centralną Komisję Wyborczą nieprawdopodobne wyniki – 87 procent przy 77-procentowej frekwencji – najwidoczniej bierze za dobrą monetę.

Staranna reżyseria

Za zorganizowanie „wyborów” odpowiadał pion polityczny Administracji Prezydenta pod kierunkiem Siergieja Kirijenki (premiera w czasach Jelcyna, nazywanego „Kinder-niespodzianką”) . Wyznaczeni do tego zadania urzędnicy kontrolowali wyborczy rytuał od początku do ogłoszenia wyników. W odpowiednim czasie wyeliminowali wszystko, co mogłoby zakłócić przebieg starannie wyreżyserowanego spektaklu (m.in. nie dopuścili do startu uczestników mącących obraz jedności narodowej, opowiadających się za uwolnieniem więźniów politycznych czy dopuszczających możliwość zakończenia wojny).