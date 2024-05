„Reniferek”: sugestywny serial, w którym bezpardonowo mówi się o własnym nieudacznictwie

To rzecz o lęku, wstydzie, bezradności, wyparciu, dlatego wraz z wywleczeniem psychologicznych bebechów seans zdecydowanie przestaje być przyjemną rozrywką. Na tym polega wywrotowość serialu Gadda – że miał odwagę sięgnąć nie tylko po anegdotę ze swojego życia, lecz ponownie zmierzyć się z tym, co w niej najbardziej krępujące i bolesne. Ktoś powie, że raz jeszcze, zamieniając nagrodzony w Edynburgu stand-up na produkcję Netfliksa, spieniężył swoje traumy. A fakt, iż siedzący przed ekranami stalkerzy urządzają właśnie polowanie na „prawdziwą” Marthę i „prawdziwego” sprawcę cierpień i rozmemłań Donny’ego/Gadda, może świadczyć o nazbyt cienkiej (rozmyślnie?) powłoce fikcjonalizacji. Albo też o wielkiej sugestywności tego serialu, gdzie bezpardonowo mówi się o własnym nieudacznictwie – w erotycznych związkach, zawodowej karierze, w ogarnianiu najprostszych z pozoru spraw – by na nowo pootwierać wewnętrzne rany. W tym wypadku są to zranienia męskie, co niby zgodne z duchem zmieniających się czasów, ale ciągle uchodzi za tabu. Wszak „stawianie granic” i „wykorzystywanie seksualne” kojarzą się raczej z kobiecym słownikiem. Dlatego tak trudno uwierzyć mężczyźnie, który zgłasza się z podobnym problemem na policję.

I nawet jeśli wszystko zaczęło się od herbaty z litości postawionej przez barmana pewnej kobiecie, być może bez tego gestu, niezależnie od stojących za nim intencji, i bez całego koszmaru ze stalkerką bohater dalej tkwiłby za barem, poblokowany przez swoje demony, ślepy na te, które dręczą innych, wiecznie stęskniony za tym, żeby być kochanym przez publiczność pluszakiem. I jest to tylko jedna z wielu interpretacji tej historii, zrodzonej nie z odwetu na dawnych prześladowcach, lecz z empatycznego przepracowania swoich i cudzych krzywd.