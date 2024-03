Putin na balu wampirów. Co jest dłuższe: noc polarna czy przemówienie prezydenta Rosji?

Putin najwyraźniej uznał, że takie dwie porcje propagandowej ględźby to stanowczo za mało. Kremlowscy urzędnicy dodali więc szefowi atrakcję w postaci wywiadu. Poprowadził go najwyższy kapłan putinowskiej propagandy Dmitrij Kisielow. W środowisku ma nieoficjalny przydomek „Atomowy Popiół”. W jednym ze swoich programów „Wiesti Niedieli” (podsumowanie wydarzeń tygodnia w programie TV Rossija) zaznaczył, że „Rosja jest jedynym państwem świata, które jest w stanie zamienić Stany Zjednoczone w atomowy popiół”. Sam z siebie takich metafor Kisielow nie stosuje, wypowiedź była niewątpliwie konsultowana z decydentami na Kremlu, chodziło o przyciągnięcie uwagi Waszyngtonu.

W przypadku wywiadu z Putinem również wszystkie poruszone tematy zostały zawczasu ustalone, Kisielow przytakiwał, uzupełniał niektóre wątki, nie wprowadził Putina na żadną minę. A swoją niewzruszoną miną demonstrował pełne poparcie i zaangażowanie, choć w tej – znowu długiej jak polarna noc – rozmowie wybrzmiały te same myśli i tezy, które znane były doskonale już z poprzednich wystąpień prezydenta.

„Putin cierpi na nieustającą ostrą potrzebę powtórek, rozwinięcia poruszanych tematów, wyjaśnienia, dopiłowania tępą piłą słuchacza, udowodnienia czegoś, czego się nie da udowodnić. To interesujący psychologiczny fenomen dla człowieka, który dysponuje monopolem na władzę nieograniczoną niczym, dozgonną, który ma w ręku wszystkie rodzaje państwowego instrumentarium przemocy, w tym środki masowej propagandy – zauważa opozycyjny polityk z Pskowa, Lew Szlosberg. – Putin znów wrzuca do jednego worka i wydatki budżetu (to dla wewnętrznej publiczności), i narodowe interesy, i groźby zastosowania bomby jądrowej (to dla zagranicy)… Putin nie mówi wprost, że chodzi mu o nową Jałtę, nowy podział świata z pozycji siły”. Ale o nią mu właśnie chodzi.

Te komunikaty Putin wygłasza już też od dawna. Jeszcze przed pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę rosyjska dyplomacja składała Zachodowi propozycje nie do odrzucenia, dotyczące uwzględnienia interesów Moskwy kosztem niepodległości innych państw. Potem wielokrotnie w programach telewizyjnych różni eksperci, w tym deputowani Dumy, powtarzali tezę o możliwości wykorzystania w konflikcie zbrojnym broni jądrowej. Specjalistą od grożenia atomem stał się były prezydent Dmitrij Miedwiediew, który wsławił się ostrą retoryką wpisów w mediach społecznościowych. Podczas niedawnego wykładu dla młodzieży w Soczi Miedwiediew powrócił do omawiania neoimperialnych planów Rosji, dotyczących w szczególności odbudowy strefy wpływów na całym obszarze postsowieckim.