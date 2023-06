Punkt zwrotny. Czy opozycja przejmie władzę jesienią?

Manifestacja 4 czerwca przyniosła trzy ważne obserwacje. Najbardziej jednoznaczna dotyczy obozu rządzącego. Chyba dopiero to wydarzenie uświadomiło mu, jak jest źle. Druga dotyczy głównego nurtu opozycji – zwolenników Koalicji Obywatelskiej i tych, dla których odsunięcie PiS od władzy jest celem samym w sobie, bez stawiania żadnych dodatkowych warunków. Oni najwyraźniej zobaczyli, że aż tak źle nie jest. Wreszcie ci, dla których to wszystko nie jest aż tak proste, mieli okazję do utwierdzenia się w swoich przekonaniach.

Bardzo źle

W zamieszaniu wywołanym przez lex Tusk i opozycyjny marsz niezauważony przeszedł najnowszy sondaż CBOS. Ta rządowa instytucja od 30 lat pyta Polaków również o oceny samego rządu. Pozwala to porównać sytuację obecnego obozu władzy z poprzednikami – tymi, którzy oddali rządy po jednej kadencji, i tymi dwoma premierami – Donaldem Tuskiem w 2011...