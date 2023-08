Co wynika z lipcowych sondaży? Analiza "Tygodnika"

Polska polityka bierze właśnie ostatni głęboki oddech przed rzuceniem się w wir kampanii. Widzimy, co prawda, relacje z awantur w Sejmie i na konferencjach prasowych, podczas których dochodzi do emocjonalnych starć politycznych przeciwników, ale zasadnicza kampania ruszy dopiero we wrześniu. Analizując uważnie to, co działo się latem przed kilkoma poprzednimi wyborami, można jednak pokusić się o pewne wnioski oraz spróbować przewidzieć przyszłość.

Mityczny podział

Medialni kibice obu głównych partii są zadziwiająco zgodni w otwartym wyrażaniu tego, co Jarosław Kaczyński i Donald Tusk tylko sugerują – że liczą się wyłącznie oni. W tak skonstruowanej narracji wybór jest prosty i trzeba zdecydować się albo na jednego, albo drugiego – postawienie na kogoś innego ma być straconym głosem, oznaką naiwności, wręcz głupoty. Kłopot w tym, że opis ten rozmija się z ...