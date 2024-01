Kościół siostrzany. Polka została biskupą w Wielkiej Brytanii!

Warto jednak pamiętać, że biskupa Paulina Hławiczka-Trotman była jednym z tych utraconych dla Polski kobiecych powołań: kobiet, które mimo zaangażowania i teologicznej wiedzy, chęci oraz często mimo posługi duszpasterskiej nie były dopuszczane do ordynacji. Kobiet, których, mimo że Kościoły luterańskie w innych krajach się na to zgadzały, polski Kościół ordynować się nie decydował. Przed wyjazdem czytam więc książkę „Powołane przez Boga. Droga do ordynacji luteranek w Polsce” (wyd. Augustana; Bielsko-Biała 2023), opowiadającą nieznaną mi herstorię starań o równe szanse i równość kobiet w siostrzanym Kościele oraz biografie kobiet, które już kilkadziesiąt lat temu rwały się do ról duszpasterskich. W końcu droga do równości trwała sto lat, a proces ten rozpoczęło dopuszczenie kobiet do studiów z teologii ewangelickiej na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwszą absolwentką była w 1934 r. Cecylia Gerwin, która została katechetką i młodo zmarła. Cztery lata później skończyła teologię i zdała egzamin uprawniający do podjęcia służby w Kościele Irena Goller, która miała się podjąć katechezy i pracy duszpasterskiej z młodzieżą, co niestety uniemożliwiła wojna.