Przeszukanie w domu Ziobry: koalicja krok po kroku realizuje strategię Tuska

W przeszłości rozgrywanie takich spraw było słabością ekipy PO. Donald Tusk, świetnie wyczuwający nastroje społeczne, w okresie poprzednich rządów PO (w latach 2007-15), był sceptyczny do rozliczania opozycji nawet wtedy, gdy było to uzasadnione. Stąd nie udało się w 2015 r. przegłosować wniosku o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu, chociaż były ku temu podstawy. Efekt był taki, że państwo robiło wrażenie słabego, niezdolnego do wyegzekwowania podstawowych praw. PiS po objęciu władzy przyjął zupełnie inny sposób postępowania.

Tym razem, a wszystko na to wskazuje, obecna koalicja rządowa przyjęła inna strategię zgodną z tym, co Tusk zapowiadał w kampanii: rządy PiS zostaną rzetelnie rozliczone. Śledztwo związane z Funduszem Sprawiedliwości wydaje się być jednym z bardziej oczywistych – dowody na nieprawidłowości są liczne i ewidentne. Zatem do obecnych działań prokuratury – nawet jeśli wykorzystuje ona lukę prawna w sprawie immunitetów – nie powinno się mieć większych zastrzeżeń.

Co nie znaczy, że nie można ich mieć do innych rozliczeniowych działań obecnej ekipy. Złożony również we wtorek wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego jest już bardziej niejednoznaczny.

Oczywiście Glapińskiemu można wiele zarzucić, niewątpliwie był jako prezes zanadto upolityczniony, nie potrafi się też porozumieć z członkami Rady Polityki Pieniężnej. Tym niemniej przykładów politycznych działań prezesów NBP w przeszłości było kilka, a żaden nie owocował wnioskiem o Trybunał Stanu. Wystarczy przypomnieć choćby kandydowanie Hanny Gronkiewicz-Waltz w wyborach prezydenckich w 1995 r. (co prawda w innych warunkach konstytucyjnych), czy słynną rozmowę Marka Belki z Bartłomiejem Sienkiewiczem w restauracji Sowa i Przyjaciele w 2013 r.

W przypadku prezesa NBP twierdzenia opozycji, że jest to operacja polityczna, mająca odwrócić uwagę od wątłego dorobku stu dni są bardziej uzasadnione niż narzekanie na przeszukania u Ziobry. Pocieszeniem może być konstatacja, że do ewentualnego postawienia Glapińskiego przed Trybunałem jeszcze bardzo daleka droga, a zamknięcia śledztwa i przedstawienia dowodów w sprawie Funduszu Sprawiedliwości można się zapewne spodziewać stosunkowo szybko.