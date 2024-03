Trybunał Stanu dla prezesa NBP. Czy to jedyna obietnica wyborcza, której dotrzyma Tusk?

Ewentualne skazanie Glapińskiego przed końcem jego drugiej kadencji w NBP, czyli przed czerwcem 2028 roku, z pewnością nie byłoby PiS-owi na rękę. Donald Tusk również zdaje sobie sprawę, że w tej sprawie raczej nie może liczyć na szybkie rozstrzygnięcie. Realne zagrożenie skazaniem przez Trybunał może jednak zachęcić prezesa do złożenia wcześniejszej rezygnacji, co premier przyjąłby z radością, bo 13 grudnia 2023 roku Adam Glapiński nagle przypomniał sobie, że zasiada na stanowisku co do zasady apolitycznym. Dziś wykonuje już swoją robotę zgodnie z konstytucyjnym mandatem, bez oglądania się na rząd, a przy wysokim deficycie budżetowym koalicjanci z radością przywitaliby w NBP kogoś bardziej spolegliwego. Gdyby zmęczony nagonką prezes rzucił kwitami i zajął się kolekcjonowaniem ulubionych cygar, koalicja 15 października mogłaby odzyskać bank centralny w stylu o niebo lepszym od zaprezentowanego w TVP, czyli bez wchodzenia do środka razem z drzwiami.

Dowód z prezesa

Trybunał dla Glapińskiego na pewno spodoba się też najtwardszemu elektoratowi koalicji. Donald Tusk osobiście obiecywał, że „wyprowadzi” prezesa z NBP. Obiecywał oczywiście znacznie więcej, a dziś, jako premier, ma z tego powodu czkawkę, co sam przyznał podczas tej samej konferencji, na której ogłosił rychłe postawienie Glapińskiego przed Trybunałem. „Jest trudniej w niektórych sprawach, niż myślałem, ale to tylko jeszcze większa motywacja dla mnie i całej drużyny” – wzdychał premier, dając przy tym do zrozumienia, że 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku i inne postulaty z kampanii, które koalicja miała wcielić w życie w pierwsze sto dni rządów, muszą jednak poczekać na lepsze czasy. Wyborców, którzy już powoli zapominają, jak źle było im za PiS, to hamletyzowanie w kluczowych sprawach zaczyna irytować, a wkrótce może przerodzić się w dojmujące poczucie, że kolejny raz dali się nabrać na piękne obietnice. Glapiński przed Trybunałem Stanu będzie wówczas cennym dowodem na to, że tam, gdzie tylko się da, koalicja jednak nie odpuszcza.

Niekonstytucyjności decyzji prezesa NBP, którego rząd oskarża o niezgodne z ustawą zasadniczą finansowanie deficytu budżetowego, będzie bardzo trudno dowieść. Adam Glapiński formalnie jedynie przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej. Łatwiej pójdzie z zarzutami upolitycznienia NBP, które widać było gołym okiem. Ale czy uda się udowodnić, że słabość Glapińskiego do rządu PiS przełożyła się na konkretne decyzje RPP, choćby w sprawie stóp procentowych?

Adam Glapiński może więc być kolejnym polskim politykiem, którego sprawa jedynie przeszła przez Trybunał Stanu. Prezesowi zepsułoby to tylko dobre samopoczucie, z którego jest znany. Bardziej ucierpi i tak już nadszarpnięty wizerunek banku centralnego, który Glapiński zdegradował do statusu departamentu resortu finansów, gdzie stempluje się rządowe faktury. Gorliwość, z jaką do postawienia prezesa przed Trybunałem dąży rząd Tuska, tworzy jednak nieprzyjemne wrażenie, że w gruncie rzeczy chodzi o to, ażeby w NBP pod tym względem nic się nie zmieniło. Oczywiście poza samym prezesem.