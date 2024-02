Co ma Kościół do antykoncepcji

„Polska na ostatnim miejscu w dostępie do antykoncepcji” – takie nagłówki powracają w lutym od kilku lat. Zawsze była gdzieś na końcu, ale od 2019 r. jest najgorzej na kontynencie. Mój kraj zajmuje ostatnie miejsce w rankingu dostępu do antykoncepcji! Próbuję sobie wyobrazić, co to właściwie znaczy. Ranking tworzy Forum Parlamentu Europejskiego ds. Praw Seksualnych i Reprodukcyjnych, biorąc pod uwagę dostęp do poradnictwa, informacji i samych leków antykoncepcyjnych. Jak źle musi być, że Polska ląduje na końcu europejskiego rankingu, za Rosją, Białorusią, Węgrami i Turcją?

Na to składa się wszystko, do czego jesteśmy, niestety, przyzwyczajone: pełnopłatna antykoncepcja każdego typu i dla wszystkich bez wyjątku, awaryjna antykoncepcja na receptę, tabuizacja. Nie refundujemy antykoncepcji nikomu, ani nastolatkom, ani niezamożnym. W końcu to medyczna usługa dotycząca w jakimś stopniu i na długim odcinku życia tylko 52 proc. obywateli. Jesteśmy (wciąż, bo projekt ustawy ciągle w Sejmie) jedynym krajem w Europie, gdzie do zakupu antykoncepcji awaryjnej potrzebna jest recepta, a zatem wizyta u lekarza, a zatem kasa, bo wizyt awaryjnych za darmo nie dają. A przy tym zakazana jest sterylizacja w celach antykoncepcyjnych. Więc jeśli chcesz podjąć co do swojej płodności decyzję ostateczną, to państwo ci nie pozwala. Kobieta ma rodzić, a jak nie chce, to niech przynajmniej płaci, żeby się od rodzenia wykupić.

Co oferują kraje w czołówce rankingu? Niektóre – prezerwatywy dostępne bezpłatnie w aptekach dla osób między 16. a 25. rokiem życia i pigułkę „dzień po” bez recepty. Inne – darmowy dostęp do szerokiego wachlarza antykoncepcji dla osób do 31. roku życia. Poza tym po prostu usługi medyczne zgodne z najnowszą wiedzą i refundowane obywatelkom. W sumie nie tak wiele, prawda?