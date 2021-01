Prawo i żywioł

Początek kampanii szczepień na COVID-19 to nie powód, by myśleć o końcu pandemii. Przeciwnie, może nawet oznaczać całkiem nowe problemy. Jeśli operacja przebiega w danym kraju zbyt wolno, zostanie on niejako postawiony do kąta przez międzynarodową społeczność: loty do niego nie zostaną szybko wznowione, co np. dla gospodarek zależnych od wpływów z turystyki może być gwoździem do trumny. Pandemia zamroziła międzynarodową komunikację i turystykę, a teraz zacznie się redystrybucja udziałów na tym rynku na długie lata – w zależności od tego, jak szybko poszczególne państwa zdołają zmniejszyć ryzyko infekcji i zachorowania na swoim terenie.

Starsi, czyli mniejszość

Analogiczne rozwarstwienie zacznie zachodzić wewnątrz każdego kraju, dopóki nie będzie mowy o takim stopniu zbiorowej odporności, który pozwoli uchronić służbę zdrowia przed zapaścią. Dla wszystkich zwolenników...