Powtórki z Kapitolu nie było. Spokojnie w Sejmie, zadziwiająca pasywność PiS

Na wtorkowe wydarzenia w Sejmie szykowano się od wielu dni. O tym, jak poważne były obawy o dezorganizację tego posiedzenia pokazuje decyzja, jaką w ubiegłym tygodniu podjął marszałek Szymon Hołownia. Przesunął obrady aż o tydzień, choć terminy na uchwalenie budżetu są bardzo napięte i gdyby coś się popsuło w tempie prac w tej sprawie, Andrzej Duda zyskałby prawo do skrócenia kadencji parlamentu. Prezydent powinien bowiem otrzymać do podpisu ustawę budżetową na 2024 rok do końca stycznia. Tymczasem budżetem, wciąż nieuchwalonym w Sejmie, zajmować się ma jeszcze Senat.

Kuluary do ostatniej chwili huczały od pogłosek na temat tego, co szykuje partia Jarosława Kaczyńskiego. Już podczas manifestacji 11 stycznia spekulowano, że część uczestników wedrze się do gmachu Sejmu – w podobny sposób jak podczas słynnego szturmu na amerykański Kapitol w styczniu 2021 roku. I dlatego w dniu „Marszu Wolnych Polaków” przed gmach Sejmu powróciły barierki, choć ich usunięcie było jedną z pierwszych decyzji Hołowni jako marszałka. Potem spekulowano, że posłowie PiS tuż po wznowieniu obrad Sejmu zablokują mównice na wiele dni, tak jak stało się to w grudniu 2016 roku, zresztą również w czasie uchwalania budżetu. Niektórzy wręcz spodziewali się, że w świat pójdą z Polski obrazy przemocy, pokazujące posłów wynoszonych z sali obrad przez straż marszałkowską, co mogłoby być dewastujące dla wizerunku Polski, zwłaszcza w oczach naszych sojuszników.