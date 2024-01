Obrady Sejmu, czyli awantura – na razie – na pół gwizdka

Początek dzisiejszego posiedzenia Sejmu był dość zaskakujący, bo spokojny. Na sali obrad pojawił się prawie cały klub PiS ze swoimi najważniejszymi postaciami, a brak około 20 parlamentarzystów prawicy nie okazał się preludium do próby siłowego wprowadzenia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na posiedzenie. Według nieoficjalnych informacji, kolportowanych przez posłów PiS, postanowili „dojść do siebie” po pobycie w więzieniu.

Kwadrans po rozpoczęciu obrad temperatura nagle wzrosła, gdy na mównicy pojawił się poseł PiS Michał Wójcik. „Panie Hołownia. To, co pan wyprawia, to hańba” – stwierdził, po czym zażądał uznania obu skazanych za aktualnych posłów i „cofnięcia się” z Prokuratury Krajowej. Nic nie wskórał, bo rządząca koalicja stoi na stanowisku (wspieranym przez zdecydowaną większość prawniczych autorytetów), iż prawomocny wyrok skazujący obu panów na dwa lata więzienia automatycznie wygasił ich mandaty, akt łaski zaś co najwyżej daje im możliwość startu w kolejnych wyborach.