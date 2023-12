Polska traci w światowym rankingu szkolnym, odchodząca PiS-owska władza woli to wypierać

A przecież główne, obiegające światowe media rezultaty PISA nie dają pełnego obrazu tego, jak się mają w różnych krajach szkoły i uczniowie (krytycy przeceniania tych międzynarodowych badań powiedzą nawet więcej: nie tylko nie dają pełnego obrazu, ale nakręcają zgubne dla edukacji tendencje – do rywalizacji i przeliczania wszystkiego na punkty oraz rankingowe lokaty). O niskim poczuciu przynależności do swojej szkoły można przeczytać w wynikach ankiet PISA – i tu od lat nie mamy się czym chwalić, lądując na szarym końcu zestawień. O tym, że polscy uczniowie byli w pandemii osamotnieni bardziej niż ich rówieśnicy z innych krajów, nie mogąc za bardzo liczyć na wsparcie – można wyczytać z wyników ankiet bieżącej edycji badania. O tym, że mamy falę psychicznych kryzysów, a polski uczeń nastawiony jest raczej na indywidualne osiągnięcia, a nie na współpracę – wiemy od lat sami. Gdyby więc dziś spojrzeć na badania PISA, zestawić je z tym, co o polskiej edukacji wiadomo bez nich, a system oświaty porównać obrazowo do – powiedzmy – trzydziestoosobowej klasy, to opowieść o niej mogłaby wyglądać tak. Przez lata wybitna i pokazywana w szkole jako wzór, teraz dużo słabsza, choć nadal niezła: uczniów z kłopotami jest o kilkoro więcej niż kiedyś, tych tzw. wybitnych o kilkoro mniej (te „przesunięcia” w proporcji najsłabiej i najlepiej sobie radzących piętnastolatków to jeden z ważniejszych wniosków tegorocznej edycji PISA w odniesieniu do Polski). Duża część klasy chodzi do szkoły trochę jak na skazanie, średnio ją lubiąc i jeszcze słabiej się z nią utożsamiając; sporo uczniów – w związku z natłokiem zajęć i zadań – goni resztkami sił.